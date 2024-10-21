Игрок Динамо: «Бущан говорит: пропустил 5 голов, два – от Михавко»

Игрок «Динамо» Александр Караваев оценил тот факт, что молодой защитник киевлян Тарас Михавко в сезоне уже оформил два автогола, что вызывает в команде шутки.

«Я Тарасу говорю: хочешь быть бомбардиром – забивай в другие ворота. А Жора Бущан говорит: пропустил пять голов, два – от Михавко. Но это все шутки. Тарас – большой молодец, выполняет то, что ему говорят».

«В 19 лет прогрессирует, слышит, что ему говорят. Автоголы – это такое. Главное, чтобы не обращал внимание и продолжал работать», – сказал Караваев.

Ранее про автоголы Тараса пошутил тренер Александр Шовковский.