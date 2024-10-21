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Украина. Премьер лига
21 октября 2024, 09:25 | Обновлено 21 октября 2024, 09:26
836
3

Уйдет ли бесплатно? Известна ситуация с контрактом лидера Шахтера

Дмитрий Крыськив продлил соглашение с горняками

21 октября 2024, 09:25 | Обновлено 21 октября 2024, 09:26
836
3
Уйдет ли бесплатно? Известна ситуация с контрактом лидера Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Крыськив

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив продлил контракт с клубом, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 24-летний футболист подписал соглашение, которое будет действовать до 2027 года.

Действующий трудовой договор был рассчитан до 31 декабря 2024 года, то есть уже в январе игрок мог покинуть клуб бесплатно.

В сезоне 2024/25 Дмитрий Крыськив провел 10 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Крыськивым интересуется «Бетис».

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Дмитрий Крыськив Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 3
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potemkin78
а ведь был шанс в европе поиграть
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+1
Андрей Попов
Геніально його агенти про Бетіс придумали - відразу шахта новий контракт запропонувала
Ответить
+1
NoMad
Ахахаха, дебіл
Ответить
0
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