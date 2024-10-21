Уйдет ли бесплатно? Известна ситуация с контрактом лидера Шахтера
Дмитрий Крыськив продлил соглашение с горняками
Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив продлил контракт с клубом, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 24-летний футболист подписал соглашение, которое будет действовать до 2027 года.
Действующий трудовой договор был рассчитан до 31 декабря 2024 года, то есть уже в январе игрок мог покинуть клуб бесплатно.
В сезоне 2024/25 Дмитрий Крыськив провел 10 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Крыськивым интересуется «Бетис».
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