Уйдет ли бесплатно? Известна ситуация с контрактом лидера Шахтера

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив продлил контракт с клубом, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 24-летний футболист подписал соглашение, которое будет действовать до 2027 года.

Действующий трудовой договор был рассчитан до 31 декабря 2024 года, то есть уже в январе игрок мог покинуть клуб бесплатно.

В сезоне 2024/25 Дмитрий Крыськив провел 10 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Крыськивым интересуется «Бетис».