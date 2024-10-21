Возвращение Миколенко, упущенный шанс Довбика и игнорирование Мудрика

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Возвращение Миколенко

«Эвертон» одержал гостевую победу над «Ипсвичем» – 2:0.

Оба гола «ириски» забили в первом тайме.

Виталий Миколенко восстановился от травмы, из-за которой он пропустил матчи сборной Украины в октябре, и провел на поле весь поединок.

Украинский защитник может занести себе матч в актив. По статистическим данным, выиграл 4 из 5 своих дуэлей. Миколенко причастен к первому забитому голу. Он запрессинговал в чужой штрафной Уэса Бернса, что позволило Илиману Ндиайе открыть счет в матче.

В обороне у Виталия не было много работы. Его фланг был надежным.

«Эвертон» находится на 16-м месте с 8-ю очками.

Ярмолюк вышел на замену

«Брентфорд» в гостях уступил «Манчестер Юнайтед» – 1:2.

«Пчелы» вышли вперед в конце первого тайма. «Красные дьяволы» забили два гола после перерыва.

Егор Ярмолюк появился на поле на 75-й минуте, когда «Брентфорду» нужно было отыгрываться.

Украинский полузащитник смог оживить игру команды. Разыграл несколько атак и даже мог забить гол, но удар из-за пределов штрафной пришелся выше ворот.

«Брентфорд» находится на 13-м месте, имея в активе 10 очков.

Зинченко не сыграл против Забарного

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

«Борнмут» победил дома «Арсенал» – 2:0.

«Вишни» забили оба гола в конце второго тайма. Судьбу поединка решило удаление «канонира» Вильяма Салиба на 30-й минуте поединка за фол последней надежды.

Илья Забарный привычно провел весь поединок. Украинский защитник сыграл безошибочно в обороне.

Удаление в составе гостей упростило задачу для Ильи. Бывший динамовец только первые 30 минут был сконцентрирован на обороне, когда гости позиционно атаковали и создавали давление. Затем в его функции больше входили работа с мячом, поддержание атаки, попытки быстрого перехода из обороны в атаку. Забарный пытался делать длинные передачи, но все 7 попыток оказались неточными. В креативных моментах не был замечен.

Александр Зинченко восстановился после травмы. Украинский легионер попал в заявку «Арсенала», но не поле так и не вышел.

«Борнмут» на 10-м месте с 11-ю очками. «Арсенал» находится на 3-м месте, имея в активе 17 пунктов.

Довбик на сухом пайке

«Рома» дома уступила «Интеру» – 0:1.

Единственный гол в матче в начале второго тайма забил Лаутаро Мартинес.

Артем Довбик вышел в старте и отыграл полный поединок. Украинский нападающий провел слабый матч. Артем был отрезан от собственной полузащиты и очень редко касался мяча в штрафной площади соперника.

Свой полушанс у Довбика был, когда он пробивал головой метров с 11-ти. Артему удалось избавиться от опеки. Но удар был неточным и не нес опасности, потому что расстояние от ворот было значительным.

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик борется за верховой мяч

В конце первого тайма Довбик поставил корпус защитнику соперника, что привело к удару Лоренцо Пеллегрини. Но удар итальянского полузащитника парировал голкипер «Интера» Ян Зоммер.

В середине второго тайма Довбик мог сравнять счет в матче, но удар украинца головой после углового был неточным: Артем выиграл силовую борьбу у защитников, но не попал в дальний угол ворот Зоммера.

«Рома» находится на 10-м месте, имея в активе 10 очков.

Игнорирование Мудрика

«Жирона» дома уступила «Реал Сосьедаду» – 0:1. Виктор Цыганков не попал в заявку из-за травмы.

«Реал» в гостях одолел «Сельту» – 2:1. Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.

«Челси» в гостях уступил «Ливерпулю» – 1:2. Михаил Мудрик не попал в заявку «синих» на игру.

«Дженоа» поделил в гостях очки с «Болоньей» – 2:2. Руслан Малиновский пропустил игру из-за травмы.