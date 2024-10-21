Украина. Премьер лига21 октября 2024, 17:10 | Обновлено 21 октября 2024, 17:32
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Стали известны стартовые составы на матч УПЛ Рух – Карпаты
21 октября в 18:00 во Львове состоится матч 10-го тура УПЛ
21 октября 2024, 17:10 | Обновлено 21 октября 2024, 17:32
279
0
21 октября в 18:00 состоится поединок 10-го тура Ураинской Премьер-лиги.
Между собой сыграют две львовские команды – «Рух» и «Карпаты».
Матч состоится во Львове на стадионе «Арена Львов».
Стартовый состав ФК «Рух»: Ледвий, Холод, Дидык, Сыч, Роман, Пидгурский, Притула, Федор, Карабин, Климчук, Краснопир.
Стартовый состав ФК «Карпаты»: Кемкин, Адамюк, Жан Педроссо, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Очеретько, Стенио, Игор Невес.
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