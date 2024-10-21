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Украина. Премьер лига
21 октября 2024, 17:10 | Обновлено 21 октября 2024, 17:32
279
0

Стали известны стартовые составы на матч УПЛ Рух – Карпаты

21 октября в 18:00 во Львове состоится матч 10-го тура УПЛ

21 октября 2024, 17:10 | Обновлено 21 октября 2024, 17:32
279
0
Стали известны стартовые составы на матч УПЛ Рух – Карпаты
ФК Рух

21 октября в 18:00 состоится поединок 10-го тура Ураинской Премьер-лиги.

Между собой сыграют две львовские команды – «Рух» и «Карпаты».

Матч состоится во Львове на стадионе «Арена Львов».

Стартовый состав ФК «Рух»: Ледвий, Холод, Дидык, Сыч, Роман, Пидгурский, Притула, Федор, Карабин, Климчук, Краснопир.

Стартовый состав ФК «Карпаты»: Кемкин, Адамюк, Жан Педроссо, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Очеретько, Стенио, Игор Невес.

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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