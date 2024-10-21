Стали известны стартовые составы на матч УПЛ Рух – Карпаты

21 октября в 18:00 состоится поединок 10-го тура Ураинской Премьер-лиги.

Между собой сыграют две львовские команды – «Рух» и «Карпаты».

Матч состоится во Львове на стадионе «Арена Львов».

Стартовый состав ФК «Рух»: Ледвий, Холод, Дидык, Сыч, Роман, Пидгурский, Притула, Федор, Карабин, Климчук, Краснопир.

Стартовый состав ФК «Карпаты»: Кемкин, Адамюк, Жан Педроссо, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Очеретько, Стенио, Игор Невес.