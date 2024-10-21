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Украина. Премьер лига
21 октября 2024, 12:57 | Обновлено 21 октября 2024, 13:02
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0

Три игрока Руха не сыграют против Карпат

Болельщиков «Карпат» на игре не будет

21 октября 2024, 12:57 | Обновлено 21 октября 2024, 13:02
220
0
Три игрока Руха не сыграют против Карпат
ФК Рух

21 октября состоится заключительный матч 10 тура УПЛ – между «Рухом» и «Карпатами».

Как стало известно, изначально хозяева из ФК «Рух» собирались выделить для представителей еще одного участника дерби из «Карпат» скай-бокс на «Арене-Львов» на 12 персон. Но после того, как «зелено-белые» обратились с официальным письмом, количество пропусков увеличилось до 25, включая журналистов из клубной пресс-службы. Также сможет побывать на дерби и целая группа ветеранов львовского футбола.

О выделении билетов для своих болельщиков ФК «Карпаты» не обращался.

По имеющейся информации если «Карпаты» сегодня могут рассчитывать на оптимальный состав, то «Руху» не смогут помочь Богдан Слюбик, Евгений Пастух, Марко Сапуга, которые еще не приобрели надлежащих кондиций после травм. Скорее всего, лишь в заявку попадет легионер Фредди Плюмен, который во время октябрьской паузы в УПЛ находился в расположении сборной Гваделупы.

Поединок «Рух» – «Карпаты» начнется сегодня в 18.00.

Ранее мы сообщали, где можно смотреть онлайн матч чемпионата Украины «Рух» – «Карпаты».

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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