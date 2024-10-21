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  4. Микель МЕРИНО: «Мы постараемся принять Шахтер как можно лучше»
Лига чемпионов
21 октября 2024, 16:43 |
279
0

Микель МЕРИНО: «Мы постараемся принять Шахтер как можно лучше»

Футболист Арсенала прокомментировал предстоящий матч в Лиге Чемпионов

21 октября 2024, 16:43 |
279
0
Микель МЕРИНО: «Мы постараемся принять Шахтер как можно лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Мерино

Полузащитник лондонского «Арсенала» Микель Мерино прокомментировал предстоящий матч в Лиге Чемпионов, где его команда встретится с донецким «Шахтером»:

«Мне повезло выиграть много трофеев в своей карьере. Это чувство нельзя сравнить ни с чем. Мы хотели бы выиграть Лигу Чемпионов, но нас ждет трудный путь.

Но, сидя здесь, я даже думать не могу о том, что чувствуют футболисты «Шахтера». Я не знаю, как они сейчас живут. Мы желаем им всего наилучшего. Надеюсь, эта ситуация закончится как можно быстрее. Мы постараемся принять их как можно лучше», – рассказал Мерино.

Матч 3 тура Лиги Чемпионов «Арсенал» – «Шахтер» состоится 22 октября в 22:00. «Канониры» имеют в своем активе 4 очка и занимают 13 место; «горняки» с одним баллом идут только на 27 позиции и в случае победы могут догнать своего соперника в турнирной таблице.

Донецкий «Шахтер» ранее опубликовал заявку на предстоящий матч Лиги Чемпионов.

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Лига чемпионов Арсенал - Шахтер Арсенал Лондон Шахтер Донецк Микель Мерино
Микола Титюк Источник: Football London
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