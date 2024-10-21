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  4. Семен ВОВЧЕНКО: «Верес очень часто наигрывает стандартные положения»
Украина. Премьер лига
21 октября 2024, 17:31 | Обновлено 21 октября 2024, 17:54
37
0

Семен ВОВЧЕНКО: «Верес очень часто наигрывает стандартные положения»

Автор гола в ворота Черноморца прокомментировал, чем команда занимается на тренировках

21 октября 2024, 17:31 | Обновлено 21 октября 2024, 17:54
37
0
Семен ВОВЧЕНКО: «Верес очень часто наигрывает стандартные положения»
НК Верес. Семен Вовченко

20 октября в рамках 10-го тура Украинской Премьер-лиги «Верес» сыграл вничью с «Черноморцем» (1:1) в Одессе. Автор гола Семен Вовченко прокомментировал результативный удар.

«Мы заработали аут на фланге. «Верес» очень часто отрабатывает стандартные положения, тем более подобные. На тренировках всегда отрабатывается момент, когда один из наших центральных защитников подключается к таким атакам и пытается побороться за мяч. Получилось так, что я был первым к мячу после передачи от Николая Гайдучика», — прокомментировал Вовченко.

Напомним, ранее Вовченко объяснил, чего не хватило команде, чтобы забить «Черноморцу» во второй раз.

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Семен Вовченко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Черноморец Одесса Черноморец - Верес
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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