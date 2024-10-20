Семен ВОВЧЕНКО: «Не хватило второго гола и реализации»

В матче 10-го тура УПЛ одесский Черноморец и ровенский «Верес» не смогли определить сильнейшего (1:1).

Автор гола в составе «Вереса» Семен Вовченко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями после матча.

— Какие впечатления после сегодняшнего матча?

— Впечатления более-менее положительные, потому что удалось взять один зачетный балл на выезде. Мы хотели победить, ехали сюда только за победой, но сыграли вничью и считаю, что для нас это плюс.

— Что сегодня не хватило команде, чтобы одержать победу?

— Считаю, что в первом тайме не хватило агрессии. Во втором тайме все шло по нашему плану, это была игра до гола, а потому не хватило второго гола и реализации.

— Главный тренер «Вереса» сказал, что сегодня сложно было играть на этом поле. А какое твое мнение на этот счет?

— Да, было тяжело. Поле было очень скользким, было мало травы, и потому тяжело было играть в футбол, грубо говоря.

В турнирной таблице «Черноморец» занимает 9-е место в УПЛ, набрав 11 очков. «Верес» с 10 пунктами, находится на 10-й строчке.