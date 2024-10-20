Холодный расчет. Черноморец и Верес поделили очки

В рамках десятого тура украинской Премьер-лиги имели место противостояния без чрезвычайно громкой афиши, однако для самих их участников они имели большое значение в контексте расположения в турнирной таблице. Например, игра в Одессе, где посреди воскресенья встречались местный «Черноморец» и ровенский «Верес», имела подобный статус.

Коллективы Александра Бабича и Олега Шандрука продуктивно проводили осенний период в плане получения зачетных баллов, и «морякам» вообще удалось порадовать собственных болельщиков сразу двумя победами на родной арене. Правда, главного это не изменило – все эти успехи были добыты с минимальным преимуществом, поэтому «Черноморец» продолжал оставаться одной из команд «элиты», которые мало забивают, но при этом и мало пропускают. Результативность игр с участием «Вереса» на этом фоне выглядела едва ли не аномалией, как для зоны у экватора турнирной таблицы.

Одесса, как футбольный город, у болельщиков ассоциируется с зажигательным футболом прежде всего. Однако Александр Бабич в этом сезоне делает ставку на прагматичность и получение результатов, поэтому матчи с участием его команды большим количеством мячей просто не могут отличаться. На этот раз была похожая история, но немного удивили гости, которые решили закрыться в защите уже с первых минут.

Фактически, первый тайм «Верес» снова провалил и только перед самым перерывом команда решила, что отправляться на разговор с Шандруком стоит хотя бы с острыми моментами от Годи, если уж со счетом на табло дела не пошли должным образом. У «Черноморца» было очень мало ситуаций для удара перед чужой штрафной, но на 22 минуте прострел Петряка с правого фланга штрафной завершил бы как не Габелок, так защитник соперников Морозко на дальней штанге.

Первый тайм в итоге утвердил нас во мнении, что эта игра будет тяжелой для просмотра и в дальнейшем. Подтвердил этот тезис коллектив Бабича уже с начала второй половины, когда так же продолжал перекатывать мяч без обострений. И таки доигрался.

На 65 минуте Гайдучик, который только появился на замену, сбросил головой аут с левого фланга от Шевченко в корпус Ермакову на ближний, отскок от которого сразу завершил Вовченко. И если кто-то думал, что от этого наша игра имеет шансы раскрыться, то нет, пришлось почувствовать разочарование, потому что обеим командам оказалось достаточно ничьей.

В следующие выходные одесский «Черноморец» поедет во львовский «Рух», тогда как к ровенскому «Вересу» наведается полтавская «Ворскла».

Наши оценки:

«Черноморец» (замены): Попов – 6,0, Лацабидзе – 6,0, Пшеничнюк – б/о, Янаков – б/о, Васильев – б/о.

«Верес» (замены): Куция – 6,0, Гайдучик – 6,0, Степанюк – 6,0, Шарай – б/о, Кучеров – б/о.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Черноморец» – «Верес» - 1:1

Голы: Морозко, 22 (авт.) – Вовченко, 65

Предупреждение: Кисель, 44 – Шевченко, 48

«Черноморец»: Рудько – Кисель (Попов, 46), Скиба, Удод, Бутко – Жаржу (Лацабидзе, 64), Ермаков – Петряк (Янаков, 78), Габелок (Васильев, 89), Кайо – Хобленко (Пшеничнюк, 78).

Запасные: Аниагбосо, Вечный, Савченко, Лотоцкий, Сигеев, Шпорн, Шевцов.

«Верес»: Когут – Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Морозко (Куция, 46) – Клец (Кучеров, 88), Яго – Дахновский (Шарай, 74), Годя (Степанюк, 63), Луан – Мрвалевич (Гайдучик, 63).

Запасные: Ющишин, Кулик, Чечер, Смиян, Баран, Нонго, Мельник.

Арбитр: Александр Соловьян (Киев).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

Удары (в створ): 4 (1) – 10 (2)

Угловые: 1 – 8

Оффсайды: 3 – 0.

ЧЕРНОМОРЕЦ - ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 11°C