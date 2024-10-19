В десятом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в воскресенье, 20 октября, в Одессе встретятся «Черноморец» и «Верес». Хозяева поля, которые в прошлом туре вырвали победу на последних минутах игры, и находятся сейчас на 9 позиции, будут принимать «Верес», который в прошлом туре неожиданно победил «Зарю», и поднялся на 11 место в таблице.

Черноморец

Вряд ли одесситы могут похвастаться своей результативностью (только 5 забитых мячей), но 10 очков и 9 место для команды, которая продолжала комплектацию посреди сезона, очень неплохие результаты. А если бы «морякам» удалось не проиграть «Карпатам», то у «Черноморца» вырисовывалась беспроигрышная серия из 4 матчей. А так, команде Александра Бабича удалось победить «Ингулец», «Оболонь» и «Колос» (первым двум «Черноморец» забил победный гол на последних минутах) и отобрать очки у ЛНЗ.

Во время паузы «Черноморец» провел спарринг против «Ингульца», где было сыграно 4 тайма по 35 минут. В этом тренировочном матче «моряки» уступили своему сопернику со счетом 0:1.

Теперь «Черноморец» ожидает непростая игра против «Вереса», который является неприятным соперником для «моряков» и захочет продолжить свою беспроигрышную серию.

Верес

Про ровенчан можно сказать, что это команда, которую сложно предсказать, как завершится поединок с участием этого клуба. Ведь подопечные Олега Шандрука могут выдать как фантастический матч с сильным противником (против «Шахтера» и «Зари»), так и плохо сыграть с менее сильным соперником («Левым Берегом» и «Ингульцом»). Шутки шутками, однако «Верес» находится сейчас на 11 позиции, набрав 9 пунктов в 9 матчах, и отстает от «моряков» на два очка. Поэтому победа над одесситами позволит ровенской команде обогнать своего соперника и закрепиться всередине таблицы.

Во время международной паузы «Верес» провел контрольную игру против лидера чемпионата «Полесья», которая завершилась «пресной» ничьей 0:0.

На очереди игра против соседа в турнирной таблице — одесского «Черноморца», который тоже будет стремиться одержать викторию, чтобы более комфортно чувствовать себя в турнирной таблице.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 23 поединка. В 10 матчах победу одержал «Черноморец», 10 побед на счету «Верес» и в 3 поединках был зафиксирован ничейный результат. Разница забитых мячей составляет 30-28 в пользу «Черноморца». В прошлом сезоне в первом круге победу одержал «Верес» со счетом 3:1. У ровенчан голы забивали Яго Сикейра, Владислав и Станислав Шараи, а у одесситов забил Илья Путря. Во втором круге снова победил «Верес», но уже со счетом 1:0. Единственный забитый мяч на счету Марко Мрвальевича.

Прогноз на противостояние

Для обеих команд эта игра принципиальна, ведь «Верес» в случае виктории сможет перегнать одесскую команду и закрепиться всередине таблицы. И еще «Верес» является неудобным соперником для «моряков», и поэтому «Черноморец» точно захочет победить своего оппонента. Однако вряд ли ровенчане приехали в Одессу на прогулку, поэтому в данном поединке ожидается много борьбы, где даже один забитый мяч может решить результат игры. Нашим прогнозом станет победа «Черноморца».

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Рудько, Кисиль, Удод, Скиба, Бутко, Жаржу, Шпорн, Петряк, Габелок, Попов, Хобленко

«Верес»: Когут, Смиян, Вовченко, Гончаренко, Протасевич, Дахновский, Клёц, Кучеров, Луан, Мрвальевич, Яго