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Премьер-лига
Черноморец
20.10.2024 15:30 – FT 1 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
20 октября 2024, 20:06 | Обновлено 20 октября 2024, 20:26
284
0

ШАНДРУК: «Верес был ближе к победе»

20 октября состоялись матчи 10-го тура украинской Премьер-лиги

20 октября 2024, 20:06 | Обновлено 20 октября 2024, 20:26
284
0
ШАНДРУК: «Верес был ближе к победе»
НК Верес. Олег Шандрук

Исполняющий обязанности главного тренера ровенского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал выездной матч против одесского «Черноморца»:

«Сегодня пришлось отыгрываться, поэтому этот ничейный результат воспринимаем позитивно. Мы могли бы рассчитывать на большее, но ничья. Ребята хотели победить, поэтому немного разочарованы этим результатом.

В первом тайме не хватало качества в действиях, и, конечно, соперник этому способствовал. Мы играли против очень хорошего соперника, а также имели дело с тяжелым газоном на стадионе. Мы привыкли тренироваться на совершенно других полях.

После перерыва вышли проявлять характер. Мы сильная команда. Хорошо вошли в игру футболисты с скамейки запасных. Считаю, что «Верес» был ближе к победе», – прокомментировал Шандрук.

Напомним, что в матче 10-го тура ровенский «Верес» разошелся миром с «Черноморцем».

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Олег Шандрук чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Черноморец - Верес
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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