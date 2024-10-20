ШАНДРУК: «Верес был ближе к победе»
20 октября состоялись матчи 10-го тура украинской Премьер-лиги
Исполняющий обязанности главного тренера ровенского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал выездной матч против одесского «Черноморца»:
«Сегодня пришлось отыгрываться, поэтому этот ничейный результат воспринимаем позитивно. Мы могли бы рассчитывать на большее, но ничья. Ребята хотели победить, поэтому немного разочарованы этим результатом.
В первом тайме не хватало качества в действиях, и, конечно, соперник этому способствовал. Мы играли против очень хорошего соперника, а также имели дело с тяжелым газоном на стадионе. Мы привыкли тренироваться на совершенно других полях.
После перерыва вышли проявлять характер. Мы сильная команда. Хорошо вошли в игру футболисты с скамейки запасных. Считаю, что «Верес» был ближе к победе», – прокомментировал Шандрук.
Напомним, что в матче 10-го тура ровенский «Верес» разошелся миром с «Черноморцем».
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