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Премьер-лига
Черноморец
20.10.2024 15:30 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
20 октября 2024, 02:14 |
21
0

Черноморец – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги

20 октября 2024, 02:14 |
21
0
Черноморец – Верес. Текстовая трансляция матча
ФК Черноморец Одесса

В воскресенье, 20-го октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 15:30.

Команда Александра Бабича постепенно преодолевает свои кадровые проблемы и даже два матча кряду обходится без поражений. Впрочем, коллектив Олега Шандрука не проигрывает уже три встречи подряд, и не намерен останавливаться. Но в этот раз «Верес» покинет пределы родного стадиона, и далеко не всегда это заканчивается для команды положительным результатом. Тем более, в матчах против прямых конкурентов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Черноморец
20 октября 2024 -
15:30
Верес
Победа «Черноморца» 2.80 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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