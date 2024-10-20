В воскресенье, 20-го октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 15:30.

Команда Александра Бабича постепенно преодолевает свои кадровые проблемы и даже два матча кряду обходится без поражений. Впрочем, коллектив Олега Шандрука не проигрывает уже три встречи подряд, и не намерен останавливаться. Но в этот раз «Верес» покинет пределы родного стадиона, и далеко не всегда это заканчивается для команды положительным результатом. Тем более, в матчах против прямых конкурентов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.