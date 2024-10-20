Черноморец – Верес – 1:1. Забивали лишь гости. Видео голов, обзор матча

20 октября в рамках 10-го тура Премьер-лиги Украины одесский «Черноморец» принимал ровенский «Верес».

На протяжении всех 90 минут команды демонстрировали равную игру, обменивались моментами. В первом тайме Евгений Морозко пытался выбить мяч, но срезал его в свои ворота.

Во втором тайме игрокам «Вереса» удалось сравнять счёт. Голом отметился Семен Вовченко.

Оставшуюся часть матча обе команды пытались вырвать победу, но закономерным результатом стала ничья.

Премьер-лига. 20 октября. 10-й тур.

«Черноморец» – «Верес» – 1:1

Голы: Морозко, 22 (автогол) – Вовченко, 65.