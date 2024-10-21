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  4. Почему Соболенко обошла Свентек, если после Уханя уступала ей 69 очков?
WTA
21 октября 2024, 16:35 |
677
0

Почему Соболенко обошла Свентек, если после Уханя уступала ей 69 очков?

Ига впервые в сезоне потеряла лидерство, Арина во второй раз в карьере стала первой ракеткой

21 октября 2024, 16:35 |
677
0
Почему Соболенко обошла Свентек, если после Уханя уступала ей 69 очков?
Twitter. Арина Соболенко и Ига Свентек

21 октября женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.

Главное изменение – Арина Соболенко обошла Игу Свентек и стала первой ракеткой мира. Ига впервые в сезоне потеряла лидерство, а Арина во второй раз в карьере поднялась на вершину.

Интересно, что ни Соболенко, ни Свентек не выступали на прошлой неделе на турнирах (14–20 октября женщины разыграли трофеи в Нинбо и Осаке). Последним обновлением очков у одной из двух теннисисток было в понедельник, 14 октября. Тогда Соболенко после трофея на соревнованиях WTA 1000 в Ухане вплотную приблизилась к Иге и отставала всего на 69 баллов.

Поскольку на прошлой неделе ни одной из девушек не нужно было защищать набранные балы на турнирах в прошлом году, их позиции не должны были измениться.

Дело в том, что на рейтинг повлияли корректировки за недобор определенных турниров. Теннисистки не сыграли за сезон 6 обязательных турниров серии WTA 500 (Нинбо на прошлой неделе – один из них). В качестве штрафа отнимаются очки, которые они набрали на своем худшем турнире в этом году. Ига потеряла 120 очков за тысячник в Майами, а Соболенко – 10 очков за Дубай.

Таким образом, у Иги из 9785 стало 9965, а у Арины из 9716 – 9706.

Кроме того, на следующей неделе у девушек отнимутся очки за WTA Finals. Ига утратит 1500 пунктов за прошлогодний трофей на Итоговом, а Соболенко – 625 за полуфинал.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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