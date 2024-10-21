Рейтинг WTA. Свентек потеряла первое место. Как изменились позиции украинок

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе женщины сыграли на турнирах WTA 500 в Нинбо и WTA 250 в Осаке.

Польская теннисистка Ига Свентек потеряла статус первой ракетки мира. Теперь на вершине стоит Арина Соболенко.

В топ-10 больших изменений не произошло, кроме того, что Дарья Касаткина благодаря трофею в Нинбо поднялась на 9-ю строчку.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Марта Костюк опустилась на одну позицию и теперь идет 18-й в рейтинге. Небольшой прогресс и у Даяны Ястремской, Ангелины Калининой и Юлии Стародубцевой.

В рейтинге опустились Элина Свитолина, Леся Цуренко, Дарья Снигур, Анастасия Соболева и Катарина Завацкая. Александра Олейникова, несмотря на титул на турнире ITF W35 в Ираклионе, утратила две строчки.

Существенно улучшили позиции наши перспективные девушки: Алиса Барановская, Катерина Лазаренко и Елизаветва Котляр.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок осталась 3-й ракеткой мира в парном разряде.

Надежда Киченок опустилась на 1 строчку, Марта Костюк поднялась на 2.

Топ-10 парного рейтинга WTA

Украинки в парном рейтинге WTA

На прошлой неделе определились все участницы Итогового турнира WTA 2024. Ни одной из представительниц Украины на WTA Finals пробиться не удалось.

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