Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг WTA. Свентек потеряла первое место. Как изменились позиции украинок
WTA
21 октября 2024, 15:22 |
621
0

Рейтинг WTA. Свентек потеряла первое место. Как изменились позиции украинок

Марта Костюк опустилась на одну строчку

21 октября 2024, 15:22 |
621
0
Рейтинг WTA. Свентек потеряла первое место. Как изменились позиции украинок
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе женщины сыграли на турнирах WTA 500 в Нинбо и WTA 250 в Осаке.

Польская теннисистка Ига Свентек потеряла статус первой ракетки мира. Теперь на вершине стоит Арина Соболенко.

В топ-10 больших изменений не произошло, кроме того, что Дарья Касаткина благодаря трофею в Нинбо поднялась на 9-ю строчку.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Марта Костюк опустилась на одну позицию и теперь идет 18-й в рейтинге. Небольшой прогресс и у Даяны Ястремской, Ангелины Калининой и Юлии Стародубцевой.

В рейтинге опустились Элина Свитолина, Леся Цуренко, Дарья Снигур, Анастасия Соболева и Катарина Завацкая. Александра Олейникова, несмотря на титул на турнире ITF W35 в Ираклионе, утратила две строчки.

Существенно улучшили позиции наши перспективные девушки: Алиса Барановская, Катерина Лазаренко и Елизаветва Котляр.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок осталась 3-й ракеткой мира в парном разряде.

Надежда Киченок опустилась на 1 строчку, Марта Костюк поднялась на 2.

Топ-10 парного рейтинга WTA

Украинки в парном рейтинге WTA

На прошлой неделе определились все участницы Итогового турнира WTA 2024. Ни одной из представительниц Украины на WTA Finals пробиться не удалось.

Чемпионская гонка

По теме:
Определены чемпионки турниров в Нинбо и Осаке
Анастасия Соболева – Мария Козырева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Красавица в столице. Первая ракетка Украины Костюк прибыла в Киев
рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Джессика Пегула Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Арина Соболенко Дарья Снигур Коко Гофф Ига Свёнтек Анастасия Соболева Юлия Стародубцева WTA Нинбо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рух – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 21 октября 2024, 11:15 10
Рух – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Закроет тур новое львовское дерби

Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
Футбол | 21 октября 2024, 05:43 5
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ

Вне конкуренции оказалась «Барселона» эпохи Жузепа Гвардиолы

Битва за $6 миллионов. Синнер и Алькарас определили чемпиона в Эр-Рияде
Теннис | 20.10.2024, 00:15
Битва за $6 миллионов. Синнер и Алькарас определили чемпиона в Эр-Рияде
Битва за $6 миллионов. Синнер и Алькарас определили чемпиона в Эр-Рияде
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 21.10.2024, 07:59
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
Флойд Мейвезер назвал самого мастеровитого бойца современного бокса
Бокс | 21.10.2024, 00:15
Флойд Мейвезер назвал самого мастеровитого бойца современного бокса
Флойд Мейвезер назвал самого мастеровитого бойца современного бокса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон Фьюри заявил о бое с тем, с кем ранее не вышел бы на ринг ни за что
Тайсон Фьюри заявил о бое с тем, с кем ранее не вышел бы на ринг ни за что
19.10.2024, 12:38
Бокс
На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
20.10.2024, 08:38
Футбол
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
21.10.2024, 00:44 4
Футбол
ВИДЕО. Фейл года. Игрок забил гол, закинув мяч из аута в ворота
ВИДЕО. Фейл года. Игрок забил гол, закинув мяч из аута в ворота
19.10.2024, 08:59 4
Футбол
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
19.10.2024, 18:10
Футбол
Яркое возвращение в MMA! Нганну нокаутировал Феррейру и получил пояс PFL
Яркое возвращение в MMA! Нганну нокаутировал Феррейру и получил пояс PFL
20.10.2024, 02:10
MMA
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
19.10.2024, 09:09 6
Футбол
Мареска советует Мудрику уйти в аренду. Челси нашел подходящий клуб
Мареска советует Мудрику уйти в аренду. Челси нашел подходящий клуб
19.10.2024, 23:18 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем