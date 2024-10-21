Рейтинг WTA. Свентек потеряла первое место. Как изменились позиции украинок
Марта Костюк опустилась на одну строчку
Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе женщины сыграли на турнирах WTA 500 в Нинбо и WTA 250 в Осаке.
Польская теннисистка Ига Свентек потеряла статус первой ракетки мира. Теперь на вершине стоит Арина Соболенко.
В топ-10 больших изменений не произошло, кроме того, что Дарья Касаткина благодаря трофею в Нинбо поднялась на 9-ю строчку.
Топ-10 рейтинга WTA
Первая ракетка Марта Костюк опустилась на одну позицию и теперь идет 18-й в рейтинге. Небольшой прогресс и у Даяны Ястремской, Ангелины Калининой и Юлии Стародубцевой.
В рейтинге опустились Элина Свитолина, Леся Цуренко, Дарья Снигур, Анастасия Соболева и Катарина Завацкая. Александра Олейникова, несмотря на титул на турнире ITF W35 в Ираклионе, утратила две строчки.
Существенно улучшили позиции наши перспективные девушки: Алиса Барановская, Катерина Лазаренко и Елизаветва Котляр.
Украинки в рейтинге WTA
Людмила Киченок осталась 3-й ракеткой мира в парном разряде.
Надежда Киченок опустилась на 1 строчку, Марта Костюк поднялась на 2.
Топ-10 парного рейтинга WTA
Украинки в парном рейтинге WTA
На прошлой неделе определились все участницы Итогового турнира WTA 2024. Ни одной из представительниц Украины на WTA Finals пробиться не удалось.
Чемпионская гонка
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Закроет тур новое львовское дерби
Вне конкуренции оказалась «Барселона» эпохи Жузепа Гвардиолы