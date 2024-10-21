Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определены чемпионки турниров в Нинбо и Осаке
WTA
21 октября 2024, 13:53 |
48
0

Определены чемпионки турниров в Нинбо и Осаке

Победительницей в Китае стала Дарья Касаткина, а в Японии трофей выиграла Сюзан Ламенс

21 октября 2024, 13:53 |
48
0
Определены чемпионки турниров в Нинбо и Осаке
Instagram. Сюзан Ламенс

20 октября состоялись финальные матчи на турнирах WTA 500 в Нинбо (Китай) и WTA 250 в Осаке (Япония).

Победительницей соревнований в Китае стала «нейтралка» Дарья Касаткина, которая переиграла свою соотечественницу Мирру Андрееву. Касаткина выиграла десятый трофей в карьере и второй в сезоне.

Трофей на 250-тысячнике в Японии завоевала представительница Нидерландов Сюзан Ламенс. В решающей встрече она одолела Кимберли Биррелл в двух сетах. Обе теннисистки стартовали из квалификации. Ламенс выиграла первый титул на уровне WTA.

WTA 500 Нинбо. Хард. Финал

  • Дарья Касаткина [5] – Мирра Андреева [17] – 6:0, 4:6, 6:4

WTA 250 Осака. Хард. Финал

  • Кимберли Биррелл (Австралия) [Q] – Сюзан Ламенс (Нидерланды) [Q] – 0:6, 4:6

По теме:
ФОТО. Уроженка Киева ответила ставочнику, отметив его жену
СТАРОДУБЦЕВА: «На пути в аэропорт. Уже 6 отказов в Нинбо. Пожелайте удачи»
Надежда Киченок проиграла третий матч подряд и вылетела из турнира в Осаке
Кимберли Биррелл Сюзан Ламенс WTA Осака WTA Нинбо Дарья Касаткина Мирра Андреева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Другие виды | 21 октября 2024, 09:00 0
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика

Главные новости за 20 октября на Sport.ua

Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?
Футбол | 21 октября 2024, 00:32 2
Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?
Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?

Портал Fourfourtwo обнародовал символическую сборную за последние три десятилетия

Украинская теннисистка выиграла трофей на турнире ITF W35 в Ираклионе
Теннис | 20.10.2024, 18:31
Украинская теннисистка выиграла трофей на турнире ITF W35 в Ираклионе
Украинская теннисистка выиграла трофей на турнире ITF W35 в Ираклионе
Флойд Мейвезер назвал одного боксера, с которым рад, что никогда не дрался
Бокс | 21.10.2024, 02:15
Флойд Мейвезер назвал одного боксера, с которым рад, что никогда не дрался
Флойд Мейвезер назвал одного боксера, с которым рад, что никогда не дрался
Уйдет ли бесплатно? Известна ситуация с контрактом лидера Шахтера
Футбол | 21.10.2024, 09:25
Уйдет ли бесплатно? Известна ситуация с контрактом лидера Шахтера
Уйдет ли бесплатно? Известна ситуация с контрактом лидера Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
21.10.2024, 07:07 4
Футбол
ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!
ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!
21.10.2024, 01:55 2
Бокс
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
20.10.2024, 09:53
Футбол
Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко
Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко
19.10.2024, 17:46 1
Футбол
Яркое возвращение в MMA! Нганну нокаутировал Феррейру и получил пояс PFL
Яркое возвращение в MMA! Нганну нокаутировал Феррейру и получил пояс PFL
20.10.2024, 02:10
MMA
ВИДЕО. Фейл года. Игрок забил гол, закинув мяч из аута в ворота
ВИДЕО. Фейл года. Игрок забил гол, закинув мяч из аута в ворота
19.10.2024, 08:59 4
Футбол
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
20.10.2024, 09:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем