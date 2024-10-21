Определены чемпионки турниров в Нинбо и Осаке

20 октября состоялись финальные матчи на турнирах WTA 500 в Нинбо (Китай) и WTA 250 в Осаке (Япония).

Победительницей соревнований в Китае стала «нейтралка» Дарья Касаткина, которая переиграла свою соотечественницу Мирру Андрееву. Касаткина выиграла десятый трофей в карьере и второй в сезоне.

Трофей на 250-тысячнике в Японии завоевала представительница Нидерландов Сюзан Ламенс. В решающей встрече она одолела Кимберли Биррелл в двух сетах. Обе теннисистки стартовали из квалификации. Ламенс выиграла первый титул на уровне WTA.

WTA 500 Нинбо. Хард. Финал

Дарья Касаткина [5] – Мирра Андреева [17] – 6:0, 4:6, 6:4

WTA 250 Осака. Хард. Финал