Определены чемпионки турниров в Нинбо и Осаке
Победительницей в Китае стала Дарья Касаткина, а в Японии трофей выиграла Сюзан Ламенс
20 октября состоялись финальные матчи на турнирах WTA 500 в Нинбо (Китай) и WTA 250 в Осаке (Япония).
Победительницей соревнований в Китае стала «нейтралка» Дарья Касаткина, которая переиграла свою соотечественницу Мирру Андрееву. Касаткина выиграла десятый трофей в карьере и второй в сезоне.
Трофей на 250-тысячнике в Японии завоевала представительница Нидерландов Сюзан Ламенс. В решающей встрече она одолела Кимберли Биррелл в двух сетах. Обе теннисистки стартовали из квалификации. Ламенс выиграла первый титул на уровне WTA.
WTA 500 Нинбо. Хард. Финал
- Дарья Касаткина [5] – Мирра Андреева [17] – 6:0, 4:6, 6:4
WTA 250 Осака. Хард. Финал
- Кимберли Биррелл (Австралия) [Q] – Сюзан Ламенс (Нидерланды) [Q] – 0:6, 4:6
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