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ITF
20 октября 2024, 18:31 | Обновлено 20 октября 2024, 18:56
752
0

Украинская теннисистка выиграла трофей на турнире ITF W35 в Ираклионе

Александра Олейникова одолела Ирину Бару в финале соревнований в Греции

20 октября 2024, 18:31 | Обновлено 20 октября 2024, 18:56
752
0
Украинская теннисистка выиграла трофей на турнире ITF W35 в Ираклионе
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 307) выиграла трофей на грунтовом турнире ITF W35 в Ираклионе (Греция).

В финале украинка в двух сетах переиграла представительницу Румынии Ирину Бару (WTA 241) в двух сетах за 1 час и 25 минут.

ITF W35 Ираклион. Грунт. Финал

Александра Олейникова (Украина) [5] – Ирина Бара (Румыния) [3] – 6:4, 6:1

Это была вторая встреча соперниц. Олейникова сравняла счет, 1:1.

На пути к чемпионству в Греции Олейникова, помимо Бары, также выиграла у Марии Поулки (Греция), Марселины Подлинской (Польша, WTA 685), Кристины Дину (Румыния, WTA 266) и Екатерины Макаровой (WTA 173).

Олейникова в 11-й раз сыграла в финале турнира ITF в одиночном разряде и завоевала свой шестой титул. В этом году она провела третий финал и одержала вторую победу. В августе украинка стала победительницей соревнований идентичной категории в Кёге, Дания.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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