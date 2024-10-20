Украинская теннисистка выиграла трофей на турнире ITF W35 в Ираклионе

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 307) выиграла трофей на грунтовом турнире ITF W35 в Ираклионе (Греция).

В финале украинка в двух сетах переиграла представительницу Румынии Ирину Бару (WTA 241) в двух сетах за 1 час и 25 минут.

ITF W35 Ираклион. Грунт. Финал

Александра Олейникова (Украина) [5] – Ирина Бара (Румыния) [3] – 6:4, 6:1

Это была вторая встреча соперниц. Олейникова сравняла счет, 1:1.

На пути к чемпионству в Греции Олейникова, помимо Бары, также выиграла у Марии Поулки (Греция), Марселины Подлинской (Польша, WTA 685), Кристины Дину (Румыния, WTA 266) и Екатерины Макаровой (WTA 173).

Олейникова в 11-й раз сыграла в финале турнира ITF в одиночном разряде и завоевала свой шестой титул. В этом году она провела третий финал и одержала вторую победу. В августе украинка стала победительницей соревнований идентичной категории в Кёге, Дания.