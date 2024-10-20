Украинская теннисистка выиграла трофей на турнире ITF W35 в Ираклионе
Александра Олейникова одолела Ирину Бару в финале соревнований в Греции
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 307) выиграла трофей на грунтовом турнире ITF W35 в Ираклионе (Греция).
В финале украинка в двух сетах переиграла представительницу Румынии Ирину Бару (WTA 241) в двух сетах за 1 час и 25 минут.
ITF W35 Ираклион. Грунт. Финал
Александра Олейникова (Украина) [5] – Ирина Бара (Румыния) [3] – 6:4, 6:1
Это была вторая встреча соперниц. Олейникова сравняла счет, 1:1.
На пути к чемпионству в Греции Олейникова, помимо Бары, также выиграла у Марии Поулки (Греция), Марселины Подлинской (Польша, WTA 685), Кристины Дину (Румыния, WTA 266) и Екатерины Макаровой (WTA 173).
Олейникова в 11-й раз сыграла в финале турнира ITF в одиночном разряде и завоевала свой шестой титул. В этом году она провела третий финал и одержала вторую победу. В августе украинка стала победительницей соревнований идентичной категории в Кёге, Дания.
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