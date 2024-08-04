Олейникова выиграла самый крупный титул в карьере
Александра стала чемпионкой на соревнованиях в Дании
Украинская теннисистка Александра Олейникова (№339 WTA) стала победительницей грунтовых соревнований ITF W35 в Дании.
В матче за титул Олейникова переиграла восьмую сеяную Дебору Кьезу из Италии (№512 WTA).
Кёге. Финал
Александра Олейникова (Украина) – Дебора Кьеза (Италия) – 6:7(3), 6:0, 6:3
Для Олейниковой это пятый и самый крупный выигранный титул ITF в карьере. Ранее она выиграла четыре турнира ITF W15, все – на грунте.
В текущем сезоне Александра выиграла первый титул. Победа принесла ей 3935 долларов призовых и 35 рейтинговых очков.
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