Александрия начала переговоры с новичком сборной Украины

«Александрия» после ажиотажа вокруг хавбека Ивана Калюжного начала с игроком переговоры о подписании нового контракта. Договор футболиста истекает летом 2025 года.

Известно, что 26-летним Калюжным интересуются клубы УПЛ и зарубежные команды, а уже с января они смогут вести переговоры с игроком, поэтому «Александрия» стремится продлить контракт.

Клуб готов продать Ивана, и новый договор поможет провести выгодную сделку.

Калюжный появился в основе на матч Лиги наций против Грузии, а в игре с Чехией вышел на замену.