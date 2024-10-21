Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия начала переговоры с новичком сборной Украины
Украина. Премьер лига
21 октября 2024, 17:48 |
208
0

Александрия начала переговоры с новичком сборной Украины

Калюжному предложили продлить контракт

21 октября 2024, 17:48 |
208
0
Александрия начала переговоры с новичком сборной Украины
ФК Александрия

«Александрия» после ажиотажа вокруг хавбека Ивана Калюжного начала с игроком переговоры о подписании нового контракта. Договор футболиста истекает летом 2025 года.

Известно, что 26-летним Калюжным интересуются клубы УПЛ и зарубежные команды, а уже с января они смогут вести переговоры с игроком, поэтому «Александрия» стремится продлить контракт.

Клуб готов продать Ивана, и новый договор поможет провести выгодную сделку.

Калюжный появился в основе на матч Лиги наций против Грузии, а в игре с Чехией вышел на замену.

По теме:
Семен ВОВЧЕНКО: «Верес очень часто наигрывает стандартные положения»
«Новые Мудрики не будут появляться каждый год». Шахтер – о своих талантах
Стали известны стартовые составы на матч УПЛ Рух – Карпаты
Александрия Иван Калюжный Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Валенсия – Лас-Пальмас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 21 октября 2024, 14:41 0
Валенсия – Лас-Пальмас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Валенсия – Лас-Пальмас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 21 октября в 22:00 по Киеву

«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
Футбол | 21 октября 2024, 15:04 22
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог

Главный тренер «Кривбасса» считает, что в столице люди забыли о войне

Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Другие виды | 21.10.2024, 09:00
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Флойд Мейвезер назвал самого мастеровитого бойца современного бокса
Бокс | 21.10.2024, 00:15
Флойд Мейвезер назвал самого мастеровитого бойца современного бокса
Флойд Мейвезер назвал самого мастеровитого бойца современного бокса
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
Футбол | 21.10.2024, 05:43
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
21.10.2024, 07:29
Бокс
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
21.10.2024, 00:44 4
Футбол
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
21.10.2024, 07:07 7
Футбол
ФОТО. Красавица в столице. Первая ракетка Украины Костюк прибыла в Киев
ФОТО. Красавица в столице. Первая ракетка Украины Костюк прибыла в Киев
20.10.2024, 23:01 3
Теннис
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
20.10.2024, 09:33 1
Футбол
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
19.10.2024, 18:10
Футбол
Победа без турнирной мотивации. Сборная Украины обыграла Чехию
Победа без турнирной мотивации. Сборная Украины обыграла Чехию
19.10.2024, 21:35 1
Футзал
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
20.10.2024, 09:53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем