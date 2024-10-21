Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших спортивных команд в истории спорта.

Первую строчку рейтинга занял легендарный американский бейсбольный клуб МЛБ «Нью-Йорк Янкиз» 1949-1955 годов. За американцами разместилась «Барселона» времен Жузепа Гвардиолы 2008-11, а бронза списка у сборной Новой Зеландии по регби 2011-15 годов.

Четвертую строчку занимает сборная Бразилии времен легендарного Пеле, а «Аякс» Йохана Кройфа – 5-й.

В топ-9 рейтинга также попали «Бостон Селтикс», «Реал» Мадрид времен Ди Стефано, сборная СССР по хоккею, и команда НФЛ «Питтсбург».

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-9 лучших команд за всю историю от Give Me Sport