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21 октября 2024, 00:01 | Обновлено 21 октября 2024, 01:01
700
2

Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?

Первое место рейтинга занял бейсбольный клуб «Нью-Йорк Янкиз»

21 октября 2024, 00:01 | Обновлено 21 октября 2024, 01:01
700
2
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
Give Me Sport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших спортивных команд в истории спорта.

Первую строчку рейтинга занял легендарный американский бейсбольный клуб МЛБ «Нью-Йорк Янкиз» 1949-1955 годов. За американцами разместилась «Барселона» времен Жузепа Гвардиолы 2008-11, а бронза списка у сборной Новой Зеландии по регби 2011-15 годов.

Четвертую строчку занимает сборная Бразилии времен легендарного Пеле, а «Аякс» Йохана Кройфа – 5-й.

В топ-9 рейтинга также попали «Бостон Селтикс», «Реал» Мадрид времен Ди Стефано, сборная СССР по хоккею, и команда НФЛ «Питтсбург».

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-9 лучших команд за всю историю от Give Me Sport

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Нью-Йорк Янкиз Барселона сборная Новой Зеландии по регби Аякс Бостон Селтикс Реал Мадрид сборная Бразилии по футболу
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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T-800
брэдидрочеры негодуют
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Серж
А Дрим тим 1 хде? И я бы Совок 1981-1984 точно бы не включал. Если так сильно чешутся руки насчет этого, то Совок 1974 более сильная, как по мне.
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0
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