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Лига чемпионов
21 октября 2024, 17:11 | Обновлено 21 октября 2024, 17:40
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0

«Борнмут не вовремя выиграл у Арсенала». Эксперт об игре горняков в ЛЧ

Олег Федорчук считает, что дончанам стоит обратить внимание на защиту

21 октября 2024, 17:11 | Обновлено 21 октября 2024, 17:40
210
0
«Борнмут не вовремя выиграл у Арсенала». Эксперт об игре горняков в ЛЧ
ФК Динамо Киев. Олег Федорчук

Известный тренер, авторитетный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua посоветовал футболистам «Шахтера», как надо завтра сыграть, чтобы не проиграть в очередном туре группового этапа Лиги чемпионов лондонскому «Арсеналу»:

«Помнится, прославленный Валерий Лобановский любил повторять, что точкой опоры для любой команды является надежная защита. Вот и завтра в Лондоне очень многое будет зависеть, как «Шахтер» будет действовать в обороне. К сожалению, это не является достоинством «горняков».

На прошлой неделе даже середняк УПЛ - «Колос» изрядно донимал дончан, которым просто повезло сохранить свои ворота нетронутыми. «Арсенал» таких промахов прощать не будет.

Все же, остается надеяться, что статусность противостояния, сложное турнирное положение, желание гостей «засветиться» на международной арене заставят их сыграть через не могу. Хотя приходится констатировать, что «Борнмут» с нашим Ильей Забарным несколько дней назад не вовремя нанесли первое поражение «Арсеналу» в АПЛ. «Гармаши» завтра будут заточены реабилитироваться за эту неудачу и с их стороны на недооценку не стоит ожидать.

Помнится, ранее «Шахтер» неоднократно использовал шапкозакидательский настрой именитых соперников, которые считали, что возьмут верх особо не напрягаясь и уступали.

Не буду оригиналом, когда скажу, что «Арсенал» - фаворит, но в футболе всякое бывает. Я буду приятно удивлен, если в Лондоне «Шахтер» не проиграет.

Сейчас в Лиге чемпионов в активе «Арсенала» четыре очка и он — тринадцатый, а «Шахтер» с одним пунктом - 27.

Ранее бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказался о предстоящем матче горняков против лондонцев.

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Олег Федорчук инсайд Лига чемпионов Шахтер Донецк Арсенал Лондон Арсенал - Шахтер
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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