Непобежденные. Манчестер Сити установил новый клубный рекорд

«Манчестер Сити» установил новый клубный рекорд, не проигрывав в национальной лиге практически год. Горожане продлили серию без поражений в АПЛ до 31-го матча.

Минимальная победа над «Вулверхэмптоном» со счетом 2:1 помогла клубу обновить собственное достижение. Беспроигрышная серия голубых началась в декабре 2023 года с триумфа над «Лутоном» (2:1).

Последнее поражение в рамках национальной лиги горожанам нанесла «Астон Вилла», которая дома переиграла «Манчестер Сити» (1:0).

К слову, дольше всех в чемпионате Англии не проигрывал лондонский «Арсенал». Команда ни разу не оступилась в 49-и матчах подряд. Серия канониров продлилась с мая 2003 года по октябрь 2004.

На сегодня в турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место (20 очков). Выше только «Ливерпуль» (21 пункт).

