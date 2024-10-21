Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Непобежденные. Манчестер Сити установил новый клубный рекорд
Англия
21 октября 2024, 07:21 | Обновлено 21 октября 2024, 08:33
802
0

Непобежденные. Манчестер Сити установил новый клубный рекорд

Горожане не проигрывают АПЛ почти целый год

21 октября 2024, 07:21 | Обновлено 21 октября 2024, 08:33
802
0
Непобежденные. Манчестер Сити установил новый клубный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» установил новый клубный рекорд, не проигрывав в национальной лиге практически год. Горожане продлили серию без поражений в АПЛ до 31-го матча.

Минимальная победа над «Вулверхэмптоном» со счетом 2:1 помогла клубу обновить собственное достижение. Беспроигрышная серия голубых началась в декабре 2023 года с триумфа над «Лутоном» (2:1).

Последнее поражение в рамках национальной лиги горожанам нанесла «Астон Вилла», которая дома переиграла «Манчестер Сити» (1:0).

К слову, дольше всех в чемпионате Англии не проигрывал лондонский «Арсенал». Команда ни разу не оступилась в 49-и матчах подряд. Серия канониров продлилась с мая 2003 года по октябрь 2004.

На сегодня в турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место (20 очков). Выше только «Ливерпуль» (21 пункт).

По теме:
Арне СЛОТ: «Нам пришлось биться изо всех сил»
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Ливерпуль
Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вулверхэмптон - Манчестер Сити рекорд
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!
Бокс | 21 октября 2024, 01:55 0
ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!
ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!

Екатерина Усик порадовала своих почитателей новой фотосессией

Юрия ВЕРНИДУБ: «Мы очень ждали эту победу»
Футбол | 21 октября 2024, 06:50 0
Юрия ВЕРНИДУБ: «Мы очень ждали эту победу»
Юрия ВЕРНИДУБ: «Мы очень ждали эту победу»

Наставник «Кривбасса» доволен победой над «Зарей»

На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
Футбол | 20.10.2024, 08:38
На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
ФОТО. Шахтер прибыл в Лондон на матч Лиги чемпионов против Арсенала
Футбол | 21.10.2024, 01:41
ФОТО. Шахтер прибыл в Лондон на матч Лиги чемпионов против Арсенала
ФОТО. Шахтер прибыл в Лондон на матч Лиги чемпионов против Арсенала
ФОТО. Уроженка Киева ответила ставочнику, отметив его жену
Теннис | 20.10.2024, 08:44
ФОТО. Уроженка Киева ответила ставочнику, отметив его жену
ФОТО. Уроженка Киева ответила ставочнику, отметив его жену
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холифилд назвал боксера, который имел более сильный удар, чем у Тайсона
Холифилд назвал боксера, который имел более сильный удар, чем у Тайсона
19.10.2024, 22:43
Бокс
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
21.10.2024, 07:29
Бокс
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
19.10.2024, 09:09 6
Футбол
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
19.10.2024, 18:10
Футбол
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
20.10.2024, 09:53
Футбол
Победа без турнирной мотивации. Сборная Украины обыграла Чехию
Победа без турнирной мотивации. Сборная Украины обыграла Чехию
19.10.2024, 21:35 1
Футзал
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
20.10.2024, 07:44 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем