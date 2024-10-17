ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Таинственная новая пассия Томаса Тухеля

Томас Тухель стал главным тренером сборной Англии и с первого дня в английских медиа пошли активные обсуждения личности немецкого наставника.

Особое внимание журналистов привлекла личная жизнь 51-летнего специалиста и сегодня мы расскажем вам, кто будет поддерживать Томаса в этом непростом испытании.

В 2022-м году Тухель развелся со своей первой женой Сисси Тухель, с которой он состоял в браке на протяжении 13 лет – у пары две дочери: Эмма и Ким.

Спустя два месяца после расставания Томас уже был с новой пассией – это была Натали Макс, бразильянка, которая младше немца на 13 лет.

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Натали является директором консалтингового агенства «Natexo» – она не любит публичность и про неё известно очень мало.

Эту особенность она перенесла и в отношения с новым главным тренером сборной Англии – пара редко появляется на публике вместе.

Тем не менее, именно эта девушка будет поддержкой немцу на «самой сложной работе в мире» – именно так называют работу в сборной Англии: