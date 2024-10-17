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Испания
17 октября 2024, 02:07 |
287
0

Известно, какой тюремный срок грозит Мбаппе по делу об изнасиловании

Француз может отправиться за решетку на реальный срок

17 октября 2024, 02:07 |
287
0
Известно, какой тюремный срок грозит Мбаппе по делу об изнасиловании
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе является фигурантом дела об изнасиловании, расследование которого в настоящий момент начато в Швеции.

В материалах дела сказано, что футболист поселился в отеле Bank на улице Арсенальгатан в Стокгольме 10 октября. Там он посетил ночной клуб, а затем вернулся в отель. На следующий день в полицию поступило заявление об изнасиловании.

Мбаппе уже отреагировал на все обвинения в свой адрес.

Сообщается, что если изнасилование со стороны Мбаппе будет доказано, то Уголовный кодекс Швеции предусматривает за это наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, который может быть увеличен до 10 лет в случае «отягчающих обстоятельств» или сокращен до 3 лет согласно соответствующим положениям закона.

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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу Реал Мадрид изнасилование
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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