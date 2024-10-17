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  4. Кроос назвал трех игроков, которые достойны Золотого мяча
Испания
17 октября 2024, 02:43 |
61
0

Кроос назвал трех игроков, которые достойны Золотого мяча

Немец поддержал бывших партнеров по «Реалу»

17 октября 2024, 02:43 |
61
0
Кроос назвал трех игроков, которые достойны Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос высказал мнение о том, кто из футболистов достоин получить Золотой мяч.

«Независимо от порядка: Винисиус, Беллингем, Карвахаль. Трое должны решить между собой. Я бы отдал награду и себе. Главное, чтобы это был футболист мадридского «Реала», потому что мы были самой успешной командой в Европе», – заявил Кроос.

Как известно, церемония вручения Золотого мяча 2024 состоится 28 октября в Париже.

Ранее стало известно, что Тони Кроос, который завершил свою карьеру летом этого года, сорвал овации в матче «Реала» с «Вильярреалом».

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Тони Кроос Джуд Беллингем Дани Карвахаль Винисиус Жуниор Золотой мяч
Юрій Остроумов Источник: Goal.com
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