Кроос назвал трех игроков, которые достойны Золотого мяча

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос высказал мнение о том, кто из футболистов достоин получить Золотой мяч.

«Независимо от порядка: Винисиус, Беллингем, Карвахаль. Трое должны решить между собой. Я бы отдал награду и себе. Главное, чтобы это был футболист мадридского «Реала», потому что мы были самой успешной командой в Европе», – заявил Кроос.

Как известно, церемония вручения Золотого мяча 2024 состоится 28 октября в Париже.

Ранее стало известно, что Тони Кроос, который завершил свою карьеру летом этого года, сорвал овации в матче «Реала» с «Вильярреалом».