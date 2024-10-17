Новак Джокович – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 октября пройдут полуфинальные матчи на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер (Италия) сыграет против именитого Новака Джоковича (Сербия, ATP 4). Ориентировочное время начала встречи – 20:00 по Киеву.

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Ранее соперники провели 8 очных официальных матчей. Счет 4:4.

В финале соревнований победитель противостояния сыграет либо против Карлоса Алькараса, либо против Рафаэля Надаля.

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