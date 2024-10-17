Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Новак Джокович – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Другие новости
17 октября 2024, 01:50 | Обновлено 17 октября 2024, 01:53
21
0

Новак Джокович – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала выставочного турнира Six Kings Slam

17 октября 2024, 01:50 | Обновлено 17 октября 2024, 01:53
21
0
Новак Джокович – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

17 октября пройдут полуфинальные матчи на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер (Италия) сыграет против именитого Новака Джоковича (Сербия, ATP 4). Ориентировочное время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее соперники провели 8 очных официальных матчей. Счет 4:4.

В финале соревнований победитель противостояния сыграет либо против Карлоса Алькараса, либо против Рафаэля Надаля.

Увага! Трансляція матчу здійснюється стороннім сервісом (плеєром), вміст якого не керується та не контролюється Sport.ua.
Використання цього плеєра – добровільне та свідоме рішення користувача, який приймає всі ризики, пов'язані з використанням цього плеєра.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Карлос Алькарас – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Неймар посетил матч Алькараса на турнире в Эр-Рияде и пообщался с ним
Алькарас одолел Руне в Эр-Рияде и далее сыграет против Надаля
Six Kings Slam Янник Синнер Новак Джокович смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Невероятная богиня! Вот как жена Судакова шокировала интернет
Футбол | 16 октября 2024, 21:55 7
ВИДЕО. Невероятная богиня! Вот как жена Судакова шокировала интернет
ВИДЕО. Невероятная богиня! Вот как жена Судакова шокировала интернет

Лиза Судакова впечатлила своих подписчиков роскошным шпагатом

Был «рабом», феерил в трясине, а теперь играет в еврокубках и Бундеслиге
Футбол | 16 октября 2024, 11:59 8
Был «рабом», феерил в трясине, а теперь играет в еврокубках и Бундеслиге
Был «рабом», феерил в трясине, а теперь играет в еврокубках и Бундеслиге

История карьерного пути бразильского вингера «Хайденхайма» Лео Шинзы

Реал готов продать суперзвезду ради немецкого вундеркинда
Футбол | 16.10.2024, 09:43
Реал готов продать суперзвезду ради немецкого вундеркинда
Реал готов продать суперзвезду ради немецкого вундеркинда
Новый футбольный гигант? Самый богатый человек в мире купил клуб
Футбол | 16.10.2024, 13:41
Новый футбольный гигант? Самый богатый человек в мире купил клуб
Новый футбольный гигант? Самый богатый человек в мире купил клуб
Парень 2007 года выиграл матч на уровне АТР и навязал борьбу 31-й ракетке
Теннис | 16.10.2024, 20:51
Парень 2007 года выиграл матч на уровне АТР и навязал борьбу 31-й ракетке
Парень 2007 года выиграл матч на уровне АТР и навязал борьбу 31-й ракетке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Список лучших бомбардиров в истории сборной Украины после гола Довбика
Список лучших бомбардиров в истории сборной Украины после гола Довбика
15.10.2024, 04:26
Футбол
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
16.10.2024, 05:19 2
Футбол
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
16.10.2024, 06:23 6
Футбол
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
15.10.2024, 23:40
Футбол
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
15.10.2024, 00:15 10
Футбол
Легендарный Холифилд назвал боксера, который мог убить любого на ринге
Легендарный Холифилд назвал боксера, который мог убить любого на ринге
16.10.2024, 07:52
Бокс
Месси впервые может выиграть награду, которая уже есть у Роналду
Месси впервые может выиграть награду, которая уже есть у Роналду
15.10.2024, 13:10 3
Футбол
Дюбуа поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжей. Кто лидер?
Дюбуа поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжей. Кто лидер?
15.10.2024, 22:24 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем