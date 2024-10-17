Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Дмитрий Крыськив может перейти в испанский Бетис.

Севильский клуб заинтересован в подписании хавбека мадридского Реала Дани Себальоса. Но этот трансфер маловероятен, поскольку сливочные зимой не хотят терять своего игрока.

Альтернативой Себальосу в Бетисе как раз и рассматривается Крыськив, у которого в конце текущего года истекает срок действия контракта с Шахтером. В таком случае, испанский клуб мог бы подписать 24-летнего украинца бесплатно.

Этот факт делает переход Дмитрия достаточно заманчивым для представителя Ла Лиги. Конечно, в этом краткосрочный риск, связанный с адаптацией украинца к одному из сильнейших чемпионатов мира. Однако его подписание как свободного агента – это отличный вариант для Бетиса бесплатно усилить свой состав.

Ранее сообщалось, что Бетис проявляет серьезный интерес к вингеру лондонского Челси и сборной Украины Михаилу Мудрику.