Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
Интересный вариант продолжения карьеры для Дмитрия Крыськива
Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Дмитрий Крыськив может перейти в испанский Бетис.
Севильский клуб заинтересован в подписании хавбека мадридского Реала Дани Себальоса. Но этот трансфер маловероятен, поскольку сливочные зимой не хотят терять своего игрока.
Альтернативой Себальосу в Бетисе как раз и рассматривается Крыськив, у которого в конце текущего года истекает срок действия контракта с Шахтером. В таком случае, испанский клуб мог бы подписать 24-летнего украинца бесплатно.
Этот факт делает переход Дмитрия достаточно заманчивым для представителя Ла Лиги. Конечно, в этом краткосрочный риск, связанный с адаптацией украинца к одному из сильнейших чемпионатов мира. Однако его подписание как свободного агента – это отличный вариант для Бетиса бесплатно усилить свой состав.
Ранее сообщалось, что Бетис проявляет серьезный интерес к вингеру лондонского Челси и сборной Украины Михаилу Мудрику.
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