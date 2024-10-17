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Испания
17 октября 2024, 00:52 | Обновлено 17 октября 2024, 00:54
603
3

Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины

Интересный вариант продолжения карьеры для Дмитрия Крыськива

17 октября 2024, 00:52 | Обновлено 17 октября 2024, 00:54
603
3
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Крыськив

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Дмитрий Крыськив может перейти в испанский Бетис.

Севильский клуб заинтересован в подписании хавбека мадридского Реала Дани Себальоса. Но этот трансфер маловероятен, поскольку сливочные зимой не хотят терять своего игрока.

Альтернативой Себальосу в Бетисе как раз и рассматривается Крыськив, у которого в конце текущего года истекает срок действия контракта с Шахтером. В таком случае, испанский клуб мог бы подписать 24-летнего украинца бесплатно.

Этот факт делает переход Дмитрия достаточно заманчивым для представителя Ла Лиги. Конечно, в этом краткосрочный риск, связанный с адаптацией украинца к одному из сильнейших чемпионатов мира. Однако его подписание как свободного агента – это отличный вариант для Бетиса бесплатно усилить свой состав.

Ранее сообщалось, что Бетис проявляет серьезный интерес к вингеру лондонского Челси и сборной Украины Михаилу Мудрику.

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Дмитрий Крыськив Бетис Шахтер Донецк трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ свободный агент
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 3
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TolsTIyELF
Соглашайся. Отличный игрок с отличными качествами. Недооценён. И Бондоренко в Жирону. 
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+1
Keen Vision
Цікавий гравець насправді, цілком здатен заграти у Бетісі.
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0
maxno
Посмотрим что будет. 
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0
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