ФОТО. Самая красивая журналистка впечатлила новыми откровенными снимками

Дилетта Леотта является одной из самых красивых футбольных журналисток мира.

На телеведущую DAZN подписано 9,7 млн фолловеров в Instagram – 33-летняя красотка публикует посты очень часто, и каждая её публикация вызывает фурор.

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Как, например, её крайний пост, где жена Лориса Кариуса рекламирует продукцию итальянского бренда нижнего белья «Intimissimi».

«Хватит, я больше не могу», – некоторые фанаты просят Дилетту не дразнить их своей красотой: