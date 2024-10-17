ФОТО. Самая красивая журналистка впечатлила новыми откровенными снимками
Дилетта Леотта продолжает разрывать соцсети своими фото
Дилетта Леотта является одной из самых красивых футбольных журналисток мира.
На телеведущую DAZN подписано 9,7 млн фолловеров в Instagram – 33-летняя красотка публикует посты очень часто, и каждая её публикация вызывает фурор.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Как, например, её крайний пост, где жена Лориса Кариуса рекламирует продукцию итальянского бренда нижнего белья «Intimissimi».
«Хватит, я больше не могу», – некоторые фанаты просят Дилетту не дразнить их своей красотой:
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