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17 октября 2024, 01:55 |
464
0

ФОТО. Самая красивая журналистка впечатлила новыми откровенными снимками

Дилетта Леотта продолжает разрывать соцсети своими фото

17 октября 2024, 01:55 |
464
0
ФОТО. Самая красивая журналистка впечатлила новыми откровенными снимками
Getty Images/Global Images Ukraine. Дилетта Леотта

Дилетта Леотта является одной из самых красивых футбольных журналисток мира.

На телеведущую DAZN подписано 9,7 млн фолловеров в Instagram – 33-летняя красотка публикует посты очень часто, и каждая её публикация вызывает фурор.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Как, например, её крайний пост, где жена Лориса Кариуса рекламирует продукцию итальянского бренда нижнего белья «Intimissimi».

«Хватит, я больше не могу», – некоторые фанаты просят Дилетту не дразнить их своей красотой:

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фото Дилетта Леотта lifestyle Лорис Кариус
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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