В пятницу, 18 октября, Шахтер сыграет выездной матч чемпионата Украины с коваловским Колосом.

Подопечные Марино Пушича продолжают готовиться к возобновлению клубных соревнований. 16 октября команда горняков провела тренировку на базе спортивного комплекса «Святошин».

Сначала «оранжево-черных» ждало теоретическое занятие с видеоанализом будущего соперника, затем игроки выполнили активацию в тренажерном зале и после этого перешли на футбольное поле. Основная часть сессии продолжалась чуть более часа и состояла из разминки, серии упражнений на держание мяча с воротами, отработки ситуаций 3 в 2 и контратаковых действий, а также двусторонней игры.

Украинские сборники уже присоединились к «Шахтеру» и часть сессии провели в общей группе, а затем занимались индивидуально. Также вместе с командой работает нападающий Даниил Сикан, который вернулся после травмы и тренируется в специальной защитной маске.

Матч 10-го тура УПЛ «Колос» – «Шахтер» состоится в Ковалевке на стадионе «Колос» 18 октября в 18:00.

ВИДЕО. Вернулись из сборных. Шахтер провел тренировку в полном составе