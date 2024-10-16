Нападающий Шахтера Даниил Сикан возобновил тренировки с основной командой горняков.

23-летний форвард вышел на тренировочную сессию в защитной маске.

Сикан получил перелом носа после столкновения с вратарем соперника в матче 1-го тура Лиги чемпионов против Болоньи (0:0).

В текущем сезоне Сикан провел за Шахтер 6 матчей и забил 3 гола в УПЛ, а также отыграл 1 поединок Лиги чемпионов.

ВИДЕО. Сикан – в защитной маске. Форвард вернулся к тренировкам с Шахтером