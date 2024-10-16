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  4. ВИДЕО. Сикан – в защитной маске. Форвард вернулся к тренировкам с Шахтером
Украина. Премьер лига
16 октября 2024, 06:55 | Обновлено 16 октября 2024, 07:03
246
1

ВИДЕО. Сикан – в защитной маске. Форвард вернулся к тренировкам с Шахтером

23-летний форвард вышел на тренировочную сессию в защитной маске

16 октября 2024, 06:55 | Обновлено 16 октября 2024, 07:03
246
1
ВИДЕО. Сикан – в защитной маске. Форвард вернулся к тренировкам с Шахтером
ФК Шахтер Донецк. Даниил Сикан

Нападающий Шахтера Даниил Сикан возобновил тренировки с основной командой горняков.

23-летний форвард вышел на тренировочную сессию в защитной маске.

Сикан получил перелом носа после столкновения с вратарем соперника в матче 1-го тура Лиги чемпионов против Болоньи (0:0).

В текущем сезоне Сикан провел за Шахтер 6 матчей и забил 3 гола в УПЛ, а также отыграл 1 поединок Лиги чемпионов.

ВИДЕО. Сикан – в защитной маске. Форвард вернулся к тренировкам с Шахтером

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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AndiM
І з м'ячиком у роті?
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