Украина. Премьер лига16 октября 2024, 06:55 | Обновлено 16 октября 2024, 07:03
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ВИДЕО. Сикан – в защитной маске. Форвард вернулся к тренировкам с Шахтером
23-летний форвард вышел на тренировочную сессию в защитной маске
16 октября 2024, 06:55 | Обновлено 16 октября 2024, 07:03
246
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Нападающий Шахтера Даниил Сикан возобновил тренировки с основной командой горняков.
23-летний форвард вышел на тренировочную сессию в защитной маске.
Сикан получил перелом носа после столкновения с вратарем соперника в матче 1-го тура Лиги чемпионов против Болоньи (0:0).
В текущем сезоне Сикан провел за Шахтер 6 матчей и забил 3 гола в УПЛ, а также отыграл 1 поединок Лиги чемпионов.
ВИДЕО. Сикан – в защитной маске. Форвард вернулся к тренировкам с Шахтером
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