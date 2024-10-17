ФОТО. Загадка дела Мбаппе. 48 часов Килиана в Стокгольме – полная картина

–Издание The Sun решило собрать всю картину 48-часового визита Килиана Мбаппе в Стокгольм, который увенчался скандальным делом об изнасиловании.

Шведская газета Expressen сообщает, что нападающий «Реала» посетил ресторан «Chez Jolie» и ночной клуб «V».

34-летняя Джулия Францен говорит, что была на других подобных вечеринках с Мбаппе – она рассказала, как ее заставили положить телефон в коробку. Она сказала шведскому изданию, что только женщины, которые «хорошо выглядят и имеют приятный характер», могут получить места в списках гостей на таких вечеринках.

Мбаппе и его компания наняли приватную «пинг-понг комнату» в ночном клубе.

Чтоб вы понимали на что клюнул Килиан и его друзья, достаточно зайти на сайт и почитать анонс вечеринок: «Вы окажетесь в окружении знаменитостей, состоятельных мужчин и женщин, а также потрясающих девушек, одетых экстравагантно».

Также говорится про «эксклюзивность места»: «Конечно, напитки дорогие, но кроме оплаты за напитки вы не можете купить дорогу сюда. Вам нужно ждать своей очереди в эксклюзивном списке гостей».

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Эта поездка должна была перезарядить батарейки Мбаппе для того, чтобы Килиан восстановил свою лучшую версию в «Реале», сообщает Le Parisien.

Француз и его свита остановились в отеле «Bank». Именно здесь и состоялось предплагаемое изнасилование.

Звездный футболист уже нанял адвоката – её имя Мари-Аликс Кану-Бернар и она рассказала о подробностях скандального дела в комментарии французскому BFMTV:

«Единственное, что я могу сказать, это то, что ему нечего стесняться. Второе – мы ничего не знаем. Килиан даже на секунду не может представить, что жалоба была подана и направлена против него. Ему не в чем себя обвинить и он даже не понимает, о чем идет речь».

Французская радиостанция RMC сообщила, что его ближайшее окружение «сохраняет спокойствие», несмотря на обвинения.

Мы продолжим следить за скандальным «стокгольмским делом Килиана Мбаппе»: