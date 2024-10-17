Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Загадка дела Мбаппе. 48 часов Килиана в Стокгольме – полная картина
Другие новости
17 октября 2024, 01:28 | Обновлено 17 октября 2024, 01:29
89
0

ФОТО. Загадка дела Мбаппе. 48 часов Килиана в Стокгольме – полная картина

Стали известны все подробности скандального дела об изнасиловании

17 октября 2024, 01:28 | Обновлено 17 октября 2024, 01:29
89
0
ФОТО. Загадка дела Мбаппе. 48 часов Килиана в Стокгольме – полная картина
The Sun. Килиан Мбаппе

–Издание The Sun решило собрать всю картину 48-часового визита Килиана Мбаппе в Стокгольм, который увенчался скандальным делом об изнасиловании.

Шведская газета Expressen сообщает, что нападающий «Реала» посетил ресторан «Chez Jolie» и ночной клуб «V».

34-летняя Джулия Францен говорит, что была на других подобных вечеринках с Мбаппе – она рассказала, как ее заставили положить телефон в коробку. Она сказала шведскому изданию, что только женщины, которые «хорошо выглядят и имеют приятный характер», могут получить места в списках гостей на таких вечеринках.

Мбаппе и его компания наняли приватную «пинг-понг комнату» в ночном клубе.

Чтоб вы понимали на что клюнул Килиан и его друзья, достаточно зайти на сайт и почитать анонс вечеринок: «Вы окажетесь в окружении знаменитостей, состоятельных мужчин и женщин, а также потрясающих девушек, одетых экстравагантно».

Также говорится про «эксклюзивность места»: «Конечно, напитки дорогие, но кроме оплаты за напитки вы не можете купить дорогу сюда. Вам нужно ждать своей очереди в эксклюзивном списке гостей».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Эта поездка должна была перезарядить батарейки Мбаппе для того, чтобы Килиан восстановил свою лучшую версию в «Реале», сообщает Le Parisien.

Француз и его свита остановились в отеле «Bank». Именно здесь и состоялось предплагаемое изнасилование.

Звездный футболист уже нанял адвоката – её имя Мари-Аликс Кану-Бернар и она рассказала о подробностях скандального дела в комментарии французскому BFMTV:

«Единственное, что я могу сказать, это то, что ему нечего стесняться. Второе – мы ничего не знаем. Килиан даже на секунду не может представить, что жалоба была подана и направлена против него. Ему не в чем себя обвинить и он даже не понимает, о чем идет речь».

Французская радиостанция RMC сообщила, что его ближайшее окружение «сохраняет спокойствие», несмотря на обвинения.

Мы продолжим следить за скандальным «стокгольмским делом Килиана Мбаппе»:

По теме:
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Таинственная новая пассия Томаса Тухеля
ФОТО. Неймар посетил матч Алькараса на турнире в Эр-Рияде и пообщался с ним
ФОТО. Жена Месси бросила вызов Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе фото lifestyle Реал Мадрид девушки скандал сборная Франции по футболу
Артем Діхтяренко Источник: The Sun
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Невероятная богиня! Вот как жена Судакова шокировала интернет
Футбол | 16 октября 2024, 21:55 7
ВИДЕО. Невероятная богиня! Вот как жена Судакова шокировала интернет
ВИДЕО. Невероятная богиня! Вот как жена Судакова шокировала интернет

Лиза Судакова впечатлила своих подписчиков роскошным шпагатом

Новый футбольный гигант? Самый богатый человек в мире купил клуб
Футбол | 16 октября 2024, 13:41 0
Новый футбольный гигант? Самый богатый человек в мире купил клуб
Новый футбольный гигант? Самый богатый человек в мире купил клуб

Бернар Арно вошел в мир футбола

Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
Футбол | 16.10.2024, 06:23
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026
Футбол | 16.10.2024, 20:59
Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026
Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026
ВИДЕО. Вернулись из сборных. Шахтер провел тренировку в полном составе
Футбол | 17.10.2024, 00:23
ВИДЕО. Вернулись из сборных. Шахтер провел тренировку в полном составе
ВИДЕО. Вернулись из сборных. Шахтер провел тренировку в полном составе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
15.10.2024, 23:47 5
Футбол
Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»
Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»
15.10.2024, 14:17 21
Футбол
Назван лучший коуч в истории Лиги чемпионов. Не Гвардиола, не Зидан
Назван лучший коуч в истории Лиги чемпионов. Не Гвардиола, не Зидан
15.10.2024, 01:16 1
Футбол
Украинский супертяж рассказал, почему Дюбуа сейчас опаснее Фьюри
Украинский супертяж рассказал, почему Дюбуа сейчас опаснее Фьюри
15.10.2024, 20:18
Бокс
Новичок в топ-10. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
Новичок в топ-10. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
15.10.2024, 16:32 2
Бокс
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
15.10.2024, 08:42
Бокс
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
15.10.2024, 03:40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем