Назван самый рейтинговый игрок топ-5 Европы этого сезона. Не Ямал и не Сака
Вне конкуренции Омар Мармуш из «Айнтрахта»
Авторитетное интернет-издание WhoScored презентовало рейтинг из десяти лучших футболистов пяти ведущих чемпионатов Европы по итогам стартового отрезка нынешнего сезона.
На первой позиции реестра расположился 25-летний египетский нападающий немецкого «Айнтрахта» Омар Мармуш. На счету африканца в текущей кампании 9 голов и 6 ассистов в девяти поединках за «орлов» во всех турнирах. Средняя оценка Мармуша составляет 8,49.
В топ-3 Омар опережает Букайо Сака из «Арсенала» и Ламина Ямала из «Барселоны».
Топ-10 лучших игроков сезона-2024/2025 по версии WhoScored:
- Омар Мармуш («Айнтрахт») – 8,49;
- Букайо Сака («Арсенал») – 8,25;
- Ламин Ямаль («Барселона») – 8,19;
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 8,11;
- Коул Палмер («Челси») – 7,96;
- Рафинья («Барселона») – 7,93;
- Гарри Кейн («Бавария») – 7,92;
- Усман Дембеле («ПСЖ») – 7,92;
- Флориан Вирц («Байер») – 7,91;
- Джовани Ло Чельсо («Бетис») – 7,91.
Ранее сообщалось, что в «Барселоне» подтвердили травму Ламина Ямала.
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