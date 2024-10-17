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Германия
17 октября 2024, 03:02 | Обновлено 17 октября 2024, 03:08
147
0

Назван самый рейтинговый игрок топ-5 Европы этого сезона. Не Ямал и не Сака

Вне конкуренции Омар Мармуш из «Айнтрахта»

17 октября 2024, 03:02 | Обновлено 17 октября 2024, 03:08
147
0
Назван самый рейтинговый игрок топ-5 Европы этого сезона. Не Ямал и не Сака
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш

Авторитетное интернет-издание WhoScored презентовало рейтинг из десяти лучших футболистов пяти ведущих чемпионатов Европы по итогам стартового отрезка нынешнего сезона.

На первой позиции реестра расположился 25-летний египетский нападающий немецкого «Айнтрахта» Омар Мармуш. На счету африканца в текущей кампании 9 голов и 6 ассистов в девяти поединках за «орлов» во всех турнирах. Средняя оценка Мармуша составляет 8,49.

В топ-3 Омар опережает Букайо Сака из «Арсенала» и Ламина Ямала из «Барселоны».

Топ-10 лучших игроков сезона-2024/2025 по версии WhoScored:

  1. Омар Мармуш («Айнтрахт») – 8,49;
  2. Букайо Сака («Арсенал») – 8,25;
  3. Ламин Ямаль («Барселона») – 8,19;
  4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 8,11;
  5. Коул Палмер («Челси») – 7,96;
  6. Рафинья («Барселона») – 7,93;
  7. Гарри Кейн («Бавария») – 7,92;
  8. Усман Дембеле («ПСЖ») – 7,92;
  9. Флориан Вирц («Байер») – 7,91;
  10. Джовани Ло Чельсо («Бетис») – 7,91.

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» подтвердили травму Ламина Ямала.

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Айнтрахт Франкфурт Букайо Сака Ламин Ямал Эрлинг Холанд Коул Палмер Рафинья Диас Гарри Кейн Усман Дембеле Флориан Вирц Джовани Ло Чельсо
Юрій Остроумов Источник: WhoScored
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