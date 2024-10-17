Назван самый рейтинговый игрок топ-5 Европы этого сезона. Не Ямал и не Сака

Авторитетное интернет-издание WhoScored презентовало рейтинг из десяти лучших футболистов пяти ведущих чемпионатов Европы по итогам стартового отрезка нынешнего сезона.

На первой позиции реестра расположился 25-летний египетский нападающий немецкого «Айнтрахта» Омар Мармуш. На счету африканца в текущей кампании 9 голов и 6 ассистов в девяти поединках за «орлов» во всех турнирах. Средняя оценка Мармуша составляет 8,49.

В топ-3 Омар опережает Букайо Сака из «Арсенала» и Ламина Ямала из «Барселоны».

Топ-10 лучших игроков сезона-2024/2025 по версии WhoScored:

Омар Мармуш («Айнтрахт») – 8,49; Букайо Сака («Арсенал») – 8,25; Ламин Ямаль («Барселона») – 8,19; Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 8,11; Коул Палмер («Челси») – 7,96; Рафинья («Барселона») – 7,93; Гарри Кейн («Бавария») – 7,92; Усман Дембеле («ПСЖ») – 7,92; Флориан Вирц («Байер») – 7,91; Джовани Ло Чельсо («Бетис») – 7,91.

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» подтвердили травму Ламина Ямала.