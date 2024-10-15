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  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»
Лига наций
15 октября 2024, 14:17 |
2008
9

Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»

Эксперт раскритиковал дебютанта «сине-желтых»

15 октября 2024, 14:17 |
2008
9
Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

Известный специалист Олег Федорчук прокомментировал дебют полузащитника «Александрии» Ивана Калюжного за сборную Украины в матчах Лиги наций с Грузией (1:0) и Чехией (1:1).

«Калюжный «Лев матча»? За что? Он и первую игру сыграл слабо. Просто от него ждали провала, а он не провалился – и все уже рады. Ожидания болельщиков относительно уровня его игры были занижены изначально».

«В матче с Чехией он проигрывал позицию, ему не хватало скорости, на атаку он вообще не играл. Если обратиться к сравнению, то можно сказать, что Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes. Калюжный лишь мешает сопернику играть, а Бражко даже на атаку качественно играет».

«Симпатии болельщиков к Ивану я понимаю: парень выходит и отдает всего себя на поле, но надо смотреть и на игру. По моему мнению, Степаненко с чехами сыграл даже лучше Калюжного. Тарас в течение 40 минут вообще был лучшим на поле. Но люди пьют пиво и слушают комментаторов», – сказал Федорчук.

Сейчас украинская сборная с 4 очками замыкает турнирную таблицу в своей группе Лиги наций.

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Олег Федорчук Иван Калюжный Владимир Бражко Украина - Чехия Украина - Грузия сборная Украины по футболу Лига наций
Павло Павленко Источник: Украинский футбол
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Комментарии 9
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Як раз це ,,Жигулі" те що нашій збірній і потрібно. Щось усі Мерседес грали, але 2 матчі програли, зараз же результати покращились
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+2
Nick.Grabowski
Мудрик = Феррарі, Довбик = Ламборгіні, Судаков = Порше, Бражко = Мерседес, Забарний = Рейндж Ровер
Припустимо, що це так...але тут виникає питання, а чому ці всі крутезні футболісти вчисту програють Албанії та грають 2им номером з Грузією... як так?
Як так, що в ДК грають мінімум десь 5-6 Мерседесів... а вони програють без шансів Хоффенхайму, який займає 15-16 місце в Бундеслізі?
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+1
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MaximusOne
Останні матчі за Динамо Бражко чисто фізично не встигав за суперниками, цілий час провали в центрі поля були, я не кажу що Калюжний супер гравець, але не варто переоцінювати Бражка.
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+1
D1927K
Хай краще 11 мотивованих "жигулів", як Калюжний, ніж 11 таких самих "жигулів", тільки які думають, що вони "мерседеси"
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+1
VVO
Міркування ще одного тренера невдахи, який нічого не зміг добитись проте краще за всіх знає як і кому потрібно грати. Якщо використовувати подібні аналогії з машинами то ліпше цей "Жигуль" мовчав би.
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0
BVE
Хоч хтось адекватно оцінив гру цього зовсім посереднього хлопця.
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