Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»

Известный специалист Олег Федорчук прокомментировал дебют полузащитника «Александрии» Ивана Калюжного за сборную Украины в матчах Лиги наций с Грузией (1:0) и Чехией (1:1).

«Калюжный «Лев матча»? За что? Он и первую игру сыграл слабо. Просто от него ждали провала, а он не провалился – и все уже рады. Ожидания болельщиков относительно уровня его игры были занижены изначально».

«В матче с Чехией он проигрывал позицию, ему не хватало скорости, на атаку он вообще не играл. Если обратиться к сравнению, то можно сказать, что Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes. Калюжный лишь мешает сопернику играть, а Бражко даже на атаку качественно играет».

«Симпатии болельщиков к Ивану я понимаю: парень выходит и отдает всего себя на поле, но надо смотреть и на игру. По моему мнению, Степаненко с чехами сыграл даже лучше Калюжного. Тарас в течение 40 минут вообще был лучшим на поле. Но люди пьют пиво и слушают комментаторов», – сказал Федорчук.

Сейчас украинская сборная с 4 очками замыкает турнирную таблицу в своей группе Лиги наций.