Англия17 октября 2024, 01:33 | Обновлено 17 октября 2024, 01:55
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Ливерпуль нашел замену Салаху в Реале. Но надо отдать большие деньги
Английский гранд хочет купить Родриго Гоеса
17 октября 2024, 01:33 | Обновлено 17 октября 2024, 01:55
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Многолетний лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть клуб. У египтянина заканчивается контракт – он свободным агентом может перейти в один из клубов Саудовской Аравии.
По информации Todofichajes, «Ливерпуль» уже начал поиски замены Салаху на правом фланге атаки. Приоритет для «красных» – Родриго Гоес из «Реала». За бразильца «красным» придется отдать около 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов приобрести на замену Родриго Карима Адейеми из дортмундской «Боруссии».
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