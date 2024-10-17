Ливерпуль нашел замену Салаху в Реале. Но надо отдать большие деньги

Многолетний лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть клуб. У египтянина заканчивается контракт – он свободным агентом может перейти в один из клубов Саудовской Аравии.

По информации Todofichajes, «Ливерпуль» уже начал поиски замены Салаху на правом фланге атаки. Приоритет для «красных» – Родриго Гоес из «Реала». За бразильца «красным» придется отдать около 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов приобрести на замену Родриго Карима Адейеми из дортмундской «Боруссии».