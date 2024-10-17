Месси продолжает погоню за Роналду по количеству хет-триков в карьере

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал героем матча квалификации чемпионата мира 2026 года со сборной Боливии (6:0).

37-летний уроженец Росарио оформил хет-трик и отметился двумя голевыми передачами.

Теперь на счету Месси 58 хет-триков в карьере за клубы и национальную сборную.

39-летний португалец Криштиану Роналду, который играет на клубном уровне за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, имеет на своем счете 66 хет-триков.

Что любопытно, в 29 случаях Роналду делал хет-трики, забивая как минимум один мяч с пенальти. У Месси подобных игр только 12.

Ранее, напомним, Лионель Месси рассказал, кто больше всего заслужил Золотой мяч.