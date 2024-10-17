Месси рассказал, кто больше всего заслужил Золотой мяч. Это не Винисиус

Звездный игрок «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, кто больше всего заслужил Золотой мяч 2024. Месси выделил своего партнера по сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса из миланского «Интера».

«У Лаутаро Мартинеса впечатляющий год, он забил в финале Копа Америка, стал лучшим бомбардиром турнира. Он заслуживает Золотой мяч больше, чем кто-либо другой», – сказал Месси.

В прошлом сезоне Лаутаро Мартинес провел 44 матча и забил 27 голов. Летом Мартинес выиграл Копа Америка с Аргентиной, забив на турнире 5 голов.

Ранее Месси высказался о возможном завершении карьеры.