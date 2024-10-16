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Аргентина
16 октября 2024, 14:19 | Обновлено 16 октября 2024, 14:34
251
0

МЕССИ: «Не знаю, когда завершу карьеру»

Игрок поделился эмоциями после матча с Боливией

16 октября 2024, 14:19 | Обновлено 16 октября 2024, 14:34
251
0
МЕССИ: «Не знаю, когда завершу карьеру»
Transfermarkt. Лионель Месси

37-летний аргентинский нападающий сборной Лионель Месси высказался о возможном завершении карьеры.

«Не знаю, когда завершу карьеру, я просто наслаждаюсь всем этим. Я счастлив там, где я есть, и это меня заставляет двигаться вперед. Несмотря на мой возраст, я чувствую себя в команде как ребенок, мне здесь комфортно. И пока я чувствую себя хорошо, я хочу, чтобы это все продолжалось, и вместе с болельщиками заряжаться положительными эмоциями», - цитирует Лионеля инсайдер Фабрицио Романо.

В игре 10-го тура квалификации к ЧМ-2026 Месси забил три мяча в ворота Боливии, а также отдал две голевые передачи.

Всего за сборную Аргентины Лионель сыграл 187 матчей и забил 109 голов.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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