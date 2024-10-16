МЕССИ: «Не знаю, когда завершу карьеру»

37-летний аргентинский нападающий сборной Лионель Месси высказался о возможном завершении карьеры.

«Не знаю, когда завершу карьеру, я просто наслаждаюсь всем этим. Я счастлив там, где я есть, и это меня заставляет двигаться вперед. Несмотря на мой возраст, я чувствую себя в команде как ребенок, мне здесь комфортно. И пока я чувствую себя хорошо, я хочу, чтобы это все продолжалось, и вместе с болельщиками заряжаться положительными эмоциями», - цитирует Лионеля инсайдер Фабрицио Романо.

В игре 10-го тура квалификации к ЧМ-2026 Месси забил три мяча в ворота Боливии, а также отдал две голевые передачи.

Всего за сборную Аргентины Лионель сыграл 187 матчей и забил 109 голов.