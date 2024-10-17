Карлос Алькарас – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала выставочного турнира Six Kings Slam
17 октября состоятся полуфинальные матчи на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) сыграет против легендарного Рафаэля Надаля (Испания, ATP 153). Ориентировочное время начала встречи – 19:30 по Киеву.
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Ранее соперники играли между собой трижды в официальных матчах. Счет 2:1 в пользу Рафы.
Победитель противостояния в финале сыграет либо против Новака Джоковича, либо против Янника Синнера.
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