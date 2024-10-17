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17 октября 2024, 01:21 |
28
0

Карлос Алькарас – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала выставочного турнира Six Kings Slam

17 октября 2024, 01:21 |
28
0
Карлос Алькарас – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

17 октября состоятся полуфинальные матчи на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) сыграет против легендарного Рафаэля Надаля (Испания, ATP 153). Ориентировочное время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее соперники играли между собой трижды в официальных матчах. Счет 2:1 в пользу Рафы.

Победитель противостояния в финале сыграет либо против Новака Джоковича, либо против Янника Синнера.

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Six Kings Slam Рафаэль Надаль Карлос Алькарас (теннисист) смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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