Карлос Алькарас – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 октября состоятся полуфинальные матчи на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) сыграет против легендарного Рафаэля Надаля (Испания, ATP 153). Ориентировочное время начала встречи – 19:30 по Киеву.

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Ранее соперники играли между собой трижды в официальных матчах. Счет 2:1 в пользу Рафы.

Победитель противостояния в финале сыграет либо против Новака Джоковича, либо против Янника Синнера.

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