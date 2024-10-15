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Лига наций
15 октября 2024, 04:26 | Обновлено 15 октября 2024, 04:31
198
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Список лучших бомбардиров в истории сборной Украины после гола Довбика

Артем благодаря мячу в ворота Чехии догнал Евгения Селезнева – 11 голов

15 октября 2024, 04:26 | Обновлено 15 октября 2024, 04:31
198
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Список лучших бомбардиров в истории сборной Украины после гола Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии. Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный гол в составе сине-желтых с пенальти забил Артем Довбик. Этот гол для форварда стал 11-м в футболке национальной сборной в 33 матчах.

Благодаря этому забитому мячу Артем догнал экс-форварда сборной Евгения Селезнева, на счету которого 11 голов в 58 играх.

Лучшим бомбардиром в истории сборной Украины по-прежнему является Андрей Шевченко – ныне президент УАФ. Из действующих игроков ближе всех к Шевченко находится Андрей Ярмоленко – 46 мячей.

Список лучших бомбардиров в истории сборной Украины:

  • 1. Андрей Шевченко – 48
  • 2. Андрей Ярмоленко – 46
  • 3. Евгений Коноплянка – 21
  • 4. Роман Яремчук – 16
  • 5. Сергей Ребров – 15
  • 6–7. Виктор Цыганков – 13
  • 6–7. Олег Гусев – 13
  • 8. Сергей Назаренко – 12
  • 9–10. Артем Довбик – 11
  • 9–10. Евгений Селезнев – 11

Видео гола Довбика в ворота сборной Чехии

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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