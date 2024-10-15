Список лучших бомбардиров в истории сборной Украины после гола Довбика
Артем благодаря мячу в ворота Чехии догнал Евгения Селезнева – 11 голов
14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии. Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.
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Единственный гол в составе сине-желтых с пенальти забил Артем Довбик. Этот гол для форварда стал 11-м в футболке национальной сборной в 33 матчах.
Благодаря этому забитому мячу Артем догнал экс-форварда сборной Евгения Селезнева, на счету которого 11 голов в 58 играх.
Лучшим бомбардиром в истории сборной Украины по-прежнему является Андрей Шевченко – ныне президент УАФ. Из действующих игроков ближе всех к Шевченко находится Андрей Ярмоленко – 46 мячей.
Список лучших бомбардиров в истории сборной Украины:
- 1. Андрей Шевченко – 48
- 2. Андрей Ярмоленко – 46
- 3. Евгений Коноплянка – 21
- 4. Роман Яремчук – 16
- 5. Сергей Ребров – 15
- 6–7. Виктор Цыганков – 13
- 6–7. Олег Гусев – 13
- 8. Сергей Назаренко – 12
- 9–10. Артем Довбик – 11
- 9–10. Евгений Селезнев – 11
Видео гола Довбика в ворота сборной Чехии
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