ЭДЕРСОН: «Разговоры с Гвардиолой заставили меня остаться»
Голкипер Манчестре Сити прокомментировал, как мог оказаться в Саудовской Аравии летом
31-летний бразильский голкипер английского «Манчестер Сити» Эдерсон летом получил приличное предложение от одного из клубов Саудовской Аравии.
«Действительно, у меня было на столе предложение, и оно было чрезвычайным в финансовом плане. После этого я имел множество разговоров с Пепом. Признаюсь, что разговоры с Гвардиолой заставили меня остаться», - сказал голкипер в комментарии журналистам TNTSportsBR.
Эдерсон присоединился к горожанам в 2017 году из «Бенфики». С тех пор бразилец является неизменным стражем ворот голубовато-белых. Всего в Английской Премьер-лиге вратарь провел 257 матчей.
Интересно, что игрок не назвал, какой именно клуб делал ему предложение.
🔵🇸🇦 Éderson confirms the Saudi bid rejected in the summer: “There really was a proposal on the table, something that weighed heavily, because it was an unusual proposal”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2024
“I had countless conversations with Pep Guardiola, and one was essential to stay”, told @TNTSportsBR. pic.twitter.com/wjRxqYt7qe
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