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Англия
15 октября 2024, 15:21 | Обновлено 15 октября 2024, 15:23
86
0

ЭДЕРСОН: «Разговоры с Гвардиолой заставили меня остаться»

Голкипер Манчестре Сити прокомментировал, как мог оказаться в Саудовской Аравии летом

15 октября 2024, 15:21 | Обновлено 15 октября 2024, 15:23
86
0
ЭДЕРСОН: «Разговоры с Гвардиолой заставили меня остаться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Едерсон

31-летний бразильский голкипер английского «Манчестер Сити» Эдерсон летом получил приличное предложение от одного из клубов Саудовской Аравии.

«Действительно, у меня было на столе предложение, и оно было чрезвычайным в финансовом плане. После этого я имел множество разговоров с Пепом. Признаюсь, что разговоры с Гвардиолой заставили меня остаться», - сказал голкипер в комментарии журналистам TNTSportsBR.

Эдерсон присоединился к горожанам в 2017 году из «Бенфики». С тех пор бразилец является неизменным стражем ворот голубовато-белых. Всего в Английской Премьер-лиге вратарь провел 257 матчей.

Интересно, что игрок не назвал, какой именно клуб делал ему предложение.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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