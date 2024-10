ЭДЕРСОН: «Разговоры с Гвардиолой заставили меня остаться»

31-летний бразильский голкипер английского «Манчестер Сити» Эдерсон летом получил приличное предложение от одного из клубов Саудовской Аравии.

«Действительно, у меня было на столе предложение, и оно было чрезвычайным в финансовом плане. После этого я имел множество разговоров с Пепом. Признаюсь, что разговоры с Гвардиолой заставили меня остаться», - сказал голкипер в комментарии журналистам TNTSportsBR.

Эдерсон присоединился к горожанам в 2017 году из «Бенфики». С тех пор бразилец является неизменным стражем ворот голубовато-белых. Всего в Английской Премьер-лиге вратарь провел 257 матчей.

Интересно, что игрок не назвал, какой именно клуб делал ему предложение.

🔵🇸🇦 Éderson confirms the Saudi bid rejected in the summer: “There really was a proposal on the table, something that weighed heavily, because it was an unusual proposal”.



“I had countless conversations with Pep Guardiola, and one was essential to stay”, told @TNTSportsBR. pic.twitter.com/wjRxqYt7qe