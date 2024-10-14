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Греция
14 октября 2024, 20:45 | Обновлено 14 октября 2024, 20:48
951
1

Панатинаикос будет платить зарплату Балдока его жене

В клубе приняли очень важное решение для семьи умершего футболиста

14 октября 2024, 20:45 | Обновлено 14 октября 2024, 20:48
951
1
Панатинаикос будет платить зарплату Балдока его жене
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Балдок

«Панатинаикос» собирается выполнить условия контракта умершего футболиста Джорджа Балдока. Руководство клуба приняло решение выплачивать заработную плату игрока его жене в течение трех лет.

Также в сообщении отмечается, что год назад в семье Балдока родился ребенок.

Джордж Балдок - воспитанник английской школы футбола. Свою карьеру он начал в «Милтон-Кинз Донс» в 2009 году. Игрок преимущественно ездил по арендам, а в 2017 году перешел в команду «Шеффилд Юнайтед».

Это был первый серьезный вызов для Балдока, и он им воспользовался. В «Шеффилде» игрок выступал в течение семи сезонов, а в 2024 году перешел в греческий «Панатинаикос».

Игрока нашли мертвым в бассейне собственного дома. По версии полиции, игрок утонул.

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Джордж Балдок Панатинаикос
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Респект клубу!
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