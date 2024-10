Панатинаикос будет платить зарплату Балдока его жене

«Панатинаикос» собирается выполнить условия контракта умершего футболиста Джорджа Балдока. Руководство клуба приняло решение выплачивать заработную плату игрока его жене в течение трех лет.

Также в сообщении отмечается, что год назад в семье Балдока родился ребенок.

Джордж Балдок - воспитанник английской школы футбола. Свою карьеру он начал в «Милтон-Кинз Донс» в 2009 году. Игрок преимущественно ездил по арендам, а в 2017 году перешел в команду «Шеффилд Юнайтед».

Это был первый серьезный вызов для Балдока, и он им воспользовался. В «Шеффилде» игрок выступал в течение семи сезонов, а в 2024 году перешел в греческий «Панатинаикос».

Игрока нашли мертвым в бассейне собственного дома. По версии полиции, игрок утонул.

🇬🇷🍀 Panathinaikos are set to pay the entire 3-year contract of George Baldock to his wife to help raise their 1-year-old child.. 🕊️



👏 Beautiful gesture, @paofc_ pic.twitter.com/nGZtvBjwVv