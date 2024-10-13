Мареска боится, что у Фофаны произойдет рецидив травмы
Из-за этого тренер позволит игроку меньше играть
23-летний французский защитник лондонского «Челси» Уэсли Фофана до начала 2025 года не будет участвовать в более чем одном матче в неделю. Такое решение принял главный тренер «пенсионеров» Энцо Мареска, который хочет дать игроку больше времени на восстановление после травмы.
Скорее всего, главный тренер не будет рассчитывать на Уэсли в кубковых матчах.
Фофана в этом сезоне уже провел за «Челси» 7 матчей. Уэсли присоединился к лондонцам в 2022 году. Сумма трансфера из «Лестера» достигала 40 миллионов евро, кроме бонусов.
Уэсли получил травму в 2023 году. Ему был диагностирован разрыв крестообразных связок.
🚨 Chelsea right-back Reece James is exploring through his representatives the possibility of joining Barcelona or Benfica for health reasons. 💪— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 13, 2024
(Source: @Transfersdotcom) pic.twitter.com/xlw4OQ4nW2
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