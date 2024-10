Мареска боится, что у Фофаны произойдет рецидив травмы

23-летний французский защитник лондонского «Челси» Уэсли Фофана до начала 2025 года не будет участвовать в более чем одном матче в неделю. Такое решение принял главный тренер «пенсионеров» Энцо Мареска, который хочет дать игроку больше времени на восстановление после травмы.

Скорее всего, главный тренер не будет рассчитывать на Уэсли в кубковых матчах.

Фофана в этом сезоне уже провел за «Челси» 7 матчей. Уэсли присоединился к лондонцам в 2022 году. Сумма трансфера из «Лестера» достигала 40 миллионов евро, кроме бонусов.

Уэсли получил травму в 2023 году. Ему был диагностирован разрыв крестообразных связок.

