Грузинский волшебник покоряет Италию: Хвича – лучший в Серии А
Кварацхелия обошел звезд Ювентуса и Милана в борьбе за титул игрока месяца
Хвича Кварацхелия, восходящая звезда «Наполи», продолжает восхищать футбольный мир своей блестящей игрой. Грузинский вингер был признан лучшим игроком сентября в Серии А по версии EA Sports FC, оставив позади целую плеяду именитых футболистов.
Церемония награждения состоится в субботу, 26 октября 2024 года, перед матчем «Наполи» против «Лечче». Трофей будет вручен Кварацхелии на легендарном стадионе Диего Армандо Марадона в Неаполе, что добавляет особый символизм этому событию.
Выбор победителя основывался на уникальной комбинации голосов болельщиков и статистических показателей игроков. Кварацхелия сумел обойти в этой гонке таких звезд, как Бремер из «Ювентуса», Кастро из «Болоньи», Кутроне из «Комо», Димарко из «Интера» и Кристиан Пулишич из «Милана».
В сентябре грузинский вингер провел в Серии А 3 матча, в которых отдал 1 ассист и забил 2 гола.
3 games, 2 goals, 1 assist and a lot of magic ✨— Lega Serie A (@SerieA_EN) October 10, 2024
Kvara brings home the September @EASPORTSFC Player of the Month! 🔥 pic.twitter.com/8Mm2XneTDB
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