Грузинский волшебник покоряет Италию: Хвича – лучший в Серии А

Хвича Кварацхелия, восходящая звезда «Наполи», продолжает восхищать футбольный мир своей блестящей игрой. Грузинский вингер был признан лучшим игроком сентября в Серии А по версии EA Sports FC, оставив позади целую плеяду именитых футболистов.

Церемония награждения состоится в субботу, 26 октября 2024 года, перед матчем «Наполи» против «Лечче». Трофей будет вручен Кварацхелии на легендарном стадионе Диего Армандо Марадона в Неаполе, что добавляет особый символизм этому событию.

Выбор победителя основывался на уникальной комбинации голосов болельщиков и статистических показателей игроков. Кварацхелия сумел обойти в этой гонке таких звезд, как Бремер из «Ювентуса», Кастро из «Болоньи», Кутроне из «Комо», Димарко из «Интера» и Кристиан Пулишич из «Милана».

В сентябре грузинский вингер провел в Серии А 3 матча, в которых отдал 1 ассист и забил 2 гола.

3 games, 2 goals, 1 assist and a lot of magic ✨



Kvara brings home the September @EASPORTSFC Player of the Month! 🔥 pic.twitter.com/8Mm2XneTDB