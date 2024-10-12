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  4. Грузинский волшебник покоряет Италию: Хвича – лучший в Серии А
EA Sports FC
12 октября 2024, 02:43 |
58
0

Грузинский волшебник покоряет Италию: Хвича – лучший в Серии А

Кварацхелия обошел звезд Ювентуса и Милана в борьбе за титул игрока месяца

12 октября 2024, 02:43 |
58
0
Грузинский волшебник покоряет Италию: Хвича – лучший в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия, восходящая звезда «Наполи», продолжает восхищать футбольный мир своей блестящей игрой. Грузинский вингер был признан лучшим игроком сентября в Серии А по версии EA Sports FC, оставив позади целую плеяду именитых футболистов.

Церемония награждения состоится в субботу, 26 октября 2024 года, перед матчем «Наполи» против «Лечче». Трофей будет вручен Кварацхелии на легендарном стадионе Диего Армандо Марадона в Неаполе, что добавляет особый символизм этому событию.

Выбор победителя основывался на уникальной комбинации голосов болельщиков и статистических показателей игроков. Кварацхелия сумел обойти в этой гонке таких звезд, как Бремер из «Ювентуса», Кастро из «Болоньи», Кутроне из «Комо», Димарко из «Интера» и Кристиан Пулишич из «Милана».

В сентябре грузинский вингер провел в Серии А 3 матча, в которых отдал 1 ассист и забил 2 гола.

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EA Sports FC Наполи Серия A Хвича Кварацхелия
Алексей Тиньков Источник: Серия A
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