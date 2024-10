ВИДЕО. В АПЛ определили лучший гол сентября

Гол 20-летнего форварда «Астон Виллы» Джона Дурана признан лучшим в сентябре. Игрок забил свой мяч в ворота «Эвертона» (3:2) в матче 4-го тура АПЛ.

Молодой колумбийский футболист присоединился к «львам» в 2023 году. Трансфер из американского «Чикаго» обошелся англичанам в 6 миллионов евро.

В новом сезоне Дуран сыграл за «Астон Виллу» в АПЛ 7 матчей и уже забил 4 гола.

Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

