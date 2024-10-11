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Англия
11 октября 2024, 18:20 | Обновлено 11 октября 2024, 19:05
301
0

ВИДЕО. В АПЛ определили лучший гол сентября

Этим голом Дуран помог своему клубу одержать победу

11 октября 2024, 18:20 | Обновлено 11 октября 2024, 19:05
301
0
ВИДЕО. В АПЛ определили лучший гол сентября
Transfermarkt. Джон Дуран

Гол 20-летнего форварда «Астон Виллы» Джона Дурана признан лучшим в сентябре. Игрок забил свой мяч в ворота «Эвертона» (3:2) в матче 4-го тура АПЛ.

Молодой колумбийский футболист присоединился к «львам» в 2023 году. Трансфер из американского «Чикаго» обошелся англичанам в 6 миллионов евро.

В новом сезоне Дуран сыграл за «Астон Виллу» в АПЛ 7 матчей и уже забил 4 гола.

Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Джон Дуран Астон Вилла Эвертон лучший гол
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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