ФОТО. Барселона показала ход реконструкции обновленного Spotify Camp Nou

На главной арене «Барселоны» ремонтные работы идут полным ходом. На официальном канале в социальной сети Х опубликовано фото с подписью:

«Установлено! Первые места на Spotify Camp Nou!»

На стадионе в Барселоне планируют установить 105 тысяч сидений. Полный проект реконструкции будет стоить клубу 1,5 миллиарда евро.

Каталонцы планируют вернуться на обновленную арену в начале 2025 года. Ранее предполагалось, что ремонтные работы завершатся до 29 ноября - именно тогда команда будет праздновать свое 125-летие.

