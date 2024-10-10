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  4. ФОТО. Барселона показала ход реконструкции обновленного Spotify Camp Nou
Испания
10 октября 2024, 19:04 |
685
0

ФОТО. Барселона показала ход реконструкции обновленного Spotify Camp Nou

На арене установлены первые места для болельщиков

10 октября 2024, 19:04 |
685
0
ФОТО. Барселона показала ход реконструкции обновленного Spotify Camp Nou
ФК Барселона. Spotify Camp Nou

На главной арене «Барселоны» ремонтные работы идут полным ходом. На официальном канале в социальной сети Х опубликовано фото с подписью:

«Установлено! Первые места на Spotify Camp Nou!»

На стадионе в Барселоне планируют установить 105 тысяч сидений. Полный проект реконструкции будет стоить клубу 1,5 миллиарда евро.

Каталонцы планируют вернуться на обновленную арену в начале 2025 года. Ранее предполагалось, что ремонтные работы завершатся до 29 ноября - именно тогда команда будет праздновать свое 125-летие.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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