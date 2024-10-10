ФОТО. Барселона показала ход реконструкции обновленного Spotify Camp Nou
На арене установлены первые места для болельщиков
На главной арене «Барселоны» ремонтные работы идут полным ходом. На официальном канале в социальной сети Х опубликовано фото с подписью:
«Установлено! Первые места на Spotify Camp Nou!»
На стадионе в Барселоне планируют установить 105 тысяч сидений. Полный проект реконструкции будет стоить клубу 1,5 миллиарда евро.
Каталонцы планируют вернуться на обновленную арену в начале 2025 года. Ранее предполагалось, что ремонтные работы завершатся до 29 ноября - именно тогда команда будет праздновать свое 125-летие.
Installed! ✅ The first seats at Spotify Camp Nou! pic.twitter.com/o8gFsLW6CI— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 10, 2024
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