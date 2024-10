8 октября американский теннисист Фрэнсис Тиафо (АТР 17), который в начале сентября дошел до полуфинала US Open 2024, завершил выступления на турнире АТР 1000 в Шанхае (Китай).

В 1/16 финала американец в трех сетах проиграл «нейтралу» Роману Сафиуллину со счетом 7:5, 5:7, 6:7 (5:7) за 3 часа и 6 минут.

При счете 5:5 на решающем тай-брейке Фрэнсис в последнюю секунду подбросил мяч в воздух, не собираясь подавать. Судья оштрафовал его за нарушение времени и объявил вторую подачу для Тиафо. Американцу это не понравилось, он пошел разбираться, громко крича, но рефери решение не изменил.

Тиафо проиграла 2 поинта подряд и отдал матч, а после рукопожатия с Сафиуллиным повернулся к судье на вышке и прокричал: «Пошел ** ***! Пошел ** ***! Пошел ** ***, серьезно! Ты ****** [поимел] меня в этом ****** матче».

Фрэнсис еще несколько раз повторил «Пошел ** ***!», а в трансляции на Tennis TV временно заглушили звук. Уходя с корта, американец добавил: «Ты будешь в ****** черном списке на моих матчах!»

Уже после окончания поединка Тиафо извинился за свои слова:

«Я правда приношу извинения за то, как вел себя вечером. Это не то, кем я являюсь на самом деле, я не хотел бы так относиться к людям. Я позволил своему разочарованию взять надо мной вверх, и я чрезвычайно разочарован тем, как повёл себя в данной ситуации. Это неприемлемое поведение, и я хочу извиниться перед судьей, турниром и болельщиками. Я стану лучше для всех вас!»

ВИДЕО. Fuck you! Полуфиналист US Open жестко обматерил судью после матча

The moment which led to Tiafoe losing cool!! 🤬🤬



Frances Tiafoe gets a time violation which led to his first serve being taken away at a crucial juncture where the match was

evenly poised 5-5 in the teibreaker of 3rd set!! 😳😳#ShanghaiMasterspic.twitter.com/fd9r2viM7u