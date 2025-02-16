АНЧЕЛОТТИ: «Беллингем сказал «fuck off», а не «fuck you» – это другое»

15 февраля состоялся матч 24-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Осасуна и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Эль Садар в Памплоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 39-й минуте звездный английский хавбек Джуд Беллингем был удален с поля из-за оскорбительных слов в адрес судьи. Как позже стало известно, Джуд послал Хосе Мунуэра Монтеро.

Однако наставник королевского клуба Карло Анчелотти отрицает, что Беллингем сказал именно это:

«Я думаю, судья неправильно понял слова на английском. Джуд сказал «да брось ты», а не «пошел на ***». Судья ошибся, «fuck off» переводится на испанский как «no me jodas», в этом нет ничего такого...

Все видели, что происходило в последних трех матчах, не стану ничего к этому добавлять, потому что хочу провести следующую игру на скамейке».

Видеообзор матча Осасуна – Реал Мадрид (1:1)