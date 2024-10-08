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Испания
08 октября 2024, 19:41 | Обновлено 08 октября 2024, 19:45
358
0

Жоан ЛАПОРТА: «Иньеста – это прошлое, настоящее и будущее нашего клуба»

Президент Барселоны высказался о легендарном экс-игроке каталонцев

08 октября 2024, 19:41 | Обновлено 08 октября 2024, 19:45
358
0
Жоан ЛАПОРТА: «Иньеста – это прошлое, настоящее и будущее нашего клуба»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Иньєста

Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта высказался о легендарном экс-полузащитнике блауграны Андресе Иньесте:

«Иньеста – это прошлое, настоящее и будущее нашего клуба. Андрес — это часть герба Барсы, он удивительный человек. Я подписал его в свой первый срок как президента, и отношения были очень хорошими, он был игроком, которого создала команда, очень преданным игроком».

40-летний испанец объявил о завершении профессиональной карьеры 7 октября 2024 года.Последним клубом, за который играл Иньеста, был «Эмирейтс» из Объединенных Арабских Эмиратов.

К «Барселоне» полузащитник присоединился летом 2002 года. Иньеста покинул каталонский клуб летом 2018 года. За 18 лет в составе сине-гранатовых легендарный полузащитник провел во всех турнирах 674 матча, в которых забил 57 голов и отдал 135 голевых передач.

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Жоан Лапорта Андрес Иньеста завершение карьеры Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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