Жоан ЛАПОРТА: «Иньеста – это прошлое, настоящее и будущее нашего клуба»

Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта высказался о легендарном экс-полузащитнике блауграны Андресе Иньесте:

«Иньеста – это прошлое, настоящее и будущее нашего клуба. Андрес — это часть герба Барсы, он удивительный человек. Я подписал его в свой первый срок как президента, и отношения были очень хорошими, он был игроком, которого создала команда, очень преданным игроком».

40-летний испанец объявил о завершении профессиональной карьеры 7 октября 2024 года.Последним клубом, за который играл Иньеста, был «Эмирейтс» из Объединенных Арабских Эмиратов.

К «Барселоне» полузащитник присоединился летом 2002 года. Иньеста покинул каталонский клуб летом 2018 года. За 18 лет в составе сине-гранатовых легендарный полузащитник провел во всех турнирах 674 матча, в которых забил 57 голов и отдал 135 голевых передач.

Laporta: "Andrés is the past, present and future of our club. Iniesta is part of the Barça shield, he is an extraordinary person. I had him in my first time as president and the relationship was very good, he was a team-made player, a very committed player." pic.twitter.com/374L3TUVg8