5 октября состоялся матч третьей лиги Норвегии между командами Фрам и Мадла. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Однако до 92-й гости побеждали 2:0! Хет-трик за 4 минуты и 15 секунд оформил 27-летний норвежский форвард Брайан Йохансен.

Этот хет-трик стал самым поздним в истории футбола.

Что касается турнирного положения, то ни Фрам, ни Мадла не смогут повыситься в дивизионе в этом сезоне. Осталось сыграть всего 2 тура, а у команд по 49 и 37 очков соответственно, в то время как у лидера Порса – 58 баллов.

ВИДЕО. Форвард оформил самый поздник хет-трик в истории футбола: 92, 94, 96

