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  4. ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
Англия
20 февраля 2024, 10:01 |
1555
0

ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде

Райан Холл суперударом с центра поля отличился за «Кройдон» против «Кокфостерса»

20 февраля 2024, 10:01 |
1555
0
ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
GOAL. Райан Холл

19 февраля состоялся матч очередного тура Восточной футбольной лиге южных графств (9-й по силе дивизион Англии) между командами «Кройдон» и «Кокфорст». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Счет в поединке был открыт уже на 2-й секунде встречи. Суперударом с центра поля отметился 36-летний английский форвард Райан Холл, который в своем время выступал за «Лидс» и «Лутон Таун».

После игры пресс-служба «Кройдона» написала в Twitter:

«Гол был засчитан за 2,31 секунды, что, как мы понимаем, является самым быстрым голом во взрослом футболе».

Затем они отметили Книгу рекордов Гиннеса и спросили, могут ли они подтвердить, действительно ли это был самый быстрый гол в истории.

Twitter-аккаунт Книги рекордов Гиннеса все же ответил: «Какой выстрел, сынок, какой выстрел». Но подтверждения так и не было.

Популярный британский таблоид The Sun привел как минимум два похожих примера, которые могут не дать Холлу вписать свое имя в историю.

Нападающий Саудовской Аравии Наваф Аль-Абед забил гол за 2,4 секунды во время матча между «Аль-Хилялем» и «Аль-Шоалой» в Кубке принца Фейсала бен Фахада в 2009 году. Удивительно, но впоследствии этот гол не был признан самым быстрым в ФИФА, поскольку утверждалось, что «Аль-Хиляль» выставил на поле слишком много игроков старше 21 года.

Шотландец Гэвин Стоукс забил за 2,1 секунды в матче «Мэрихилла» с «Клайдбанком» в Первом дивизионе Суперлиги Западной Шотландии в 2017 году.

Но в Книге рекордов Гиннеса самым быстрым голом назван другой забитый мяч:

«Рикардо Оливера (Уругвай) забил гол за 2,8 секунды за «Роо Негро» в матче против «Сориано», который состоялся 26 декабря 1998 года», – идется на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса.

ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде

ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории, который признан Книгой рекордом Гиннеса

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Источник Sport.ua
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