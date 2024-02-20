ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
Райан Холл суперударом с центра поля отличился за «Кройдон» против «Кокфостерса»
19 февраля состоялся матч очередного тура Восточной футбольной лиге южных графств (9-й по силе дивизион Англии) между командами «Кройдон» и «Кокфорст». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Счет в поединке был открыт уже на 2-й секунде встречи. Суперударом с центра поля отметился 36-летний английский форвард Райан Холл, который в своем время выступал за «Лидс» и «Лутон Таун».
После игры пресс-служба «Кройдона» написала в Twitter:
«Гол был засчитан за 2,31 секунды, что, как мы понимаем, является самым быстрым голом во взрослом футболе».
Затем они отметили Книгу рекордов Гиннеса и спросили, могут ли они подтвердить, действительно ли это был самый быстрый гол в истории.
Twitter-аккаунт Книги рекордов Гиннеса все же ответил: «Какой выстрел, сынок, какой выстрел». Но подтверждения так и не было.
Популярный британский таблоид The Sun привел как минимум два похожих примера, которые могут не дать Холлу вписать свое имя в историю.
Нападающий Саудовской Аравии Наваф Аль-Абед забил гол за 2,4 секунды во время матча между «Аль-Хилялем» и «Аль-Шоалой» в Кубке принца Фейсала бен Фахада в 2009 году. Удивительно, но впоследствии этот гол не был признан самым быстрым в ФИФА, поскольку утверждалось, что «Аль-Хиляль» выставил на поле слишком много игроков старше 21 года.
Шотландец Гэвин Стоукс забил за 2,1 секунды в матче «Мэрихилла» с «Клайдбанком» в Первом дивизионе Суперлиги Западной Шотландии в 2017 году.
Но в Книге рекордов Гиннеса самым быстрым голом назван другой забитый мяч:
«Рикардо Оливера (Уругвай) забил гол за 2,8 секунды за «Роо Негро» в матче против «Сориано», который состоялся 26 декабря 1998 года», – идется на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса.
ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
what a hit son, what a hit— Guinness World Records (@GWR) February 19, 2024
ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории, который признан Книгой рекордом Гиннеса
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